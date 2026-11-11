​A qué Uruguay se va a enfrentar Argentina 

Diego Forlán, tras sus cortas y negativas experiencias en Peñarol y Atenas (Segunda División) de Uruguay, había archivado su rol de entrenador y participó del Uruguay Open de tenis, para desarrollar profesionalmente su pasión por el deporte blanco. La convocatoria de la AUF para hacerse cargo en forma interina de la selección mayor, al menos hasta marzo cuando haya elecciones en la entidad, sorprendió a algunos.

Aunque también daba el perfil que se reclamaba luego del frustrante Mundial 2026 con Marcelo Bielsa, el de alguien identificado con la Celeste. Además, estaba a mano, porque conduce a la Sub 20 que afrontará el Sudamericano en enero próximo. Se sabe que la dirigencia lo está observando y se lo considera a prueba para definir a futuro si se lo sostiene.

Así que el mejor jugador del Mundial 2010, en la elección que desarrolló la FIFA, se hizo cargo. Arrancó con derrota 3 a 1 ante Japón, victoria 4 a 1 frente a Corea del Sur y la goleada 6 a 1 a India. El próximo viernes, a las 20.00, en la Bombonera, será el cuarto match, ante la Selección Argentina.

Cachavacha hizo pequeños retoques, volvió al 4-4-2, con el regreso de Torreira, desestimado por Bielsa. También se lo valoró porque Darwin Núñez volvió a mostrar su faceta goleadora. Además, marcó diferencias con el Loco, sacándose una foto con el utilero en el comedor del predio de la AUF, lugar en el que ese trabajador no podía ingresar en la etapa del rosarino. Por supuesto, el arquero Muslera, tras su pésima prestación en el Mundial, no regresó. Mele, el de Independiente, está en evaluación.

Olé consultó a Gregorio Pérez, técnico que fue ayudante de campo del Maestro Tabárez y también condujo a varios equipos de Sudamérica, entre ellos Peñarol y Defensor Sporting de Montevideo, Independiente, Gimnasia, Olimpia y Libertad de Paraguay y Universitario de Perú. Goyo explicó: “Casi en su totalidad se mantiene la base que estuvo en estos cuatro años. Con Giménez, Valverde, Ronald Araújo y Maxi Araujo, De Arrascaeta, Piquerez, entre los más reconocidos”. Y que se aspira a que ellos sean parte del proceso hasta el Mundial 2030.

“Está la excepción del arquero Jaume, juvenil del Albion con gran futuro. En la lista hay pocos que no hayan pasado por la selección. Pero está en un promedio de edad de 26 años. Hay pocos por encima de los 30. Lo más importante es que hay mucho entusiasmo. Cambió todo, ahora hay sensaciones de felicidad tras la mala actuación de Mundial. Se nota otro humor, más alegría, generó más expectativas en la afición uruguaya, porque pasamos un proceso que ustedes saben que fue muy discutido”, agregó.

Y contó sobre nuevas convocatorias: “Damiani jugó poco en Nacional y fue transferido. Lo citaron por el buen nivel de MLS. Satriano se fue sin jugar en la selección mayor. Está haciendo goles, lo veo con mucho futuro, y Forlán lo llamó. Quizá ellos dos no jueguen contra Argentina, pero que estén da la sensación de que están mirando a todos, no solo a aquellos que juegan en ligas importantes”.

Gregorio Pérez cuando dirigió a Universitario de Perú. Gregorio Pérez cuando dirigió a Universitario de Perú.

“Forlán no va a cambiar de los que vimos en los amistosos. Defensivamente se mantendrá como un equipo concentrado, con cuatro hombres en el fondo y un volante de contención, supongo que Torreira. Pero tiene variantes, alternativas de cambio. Sinceramente, como futboleros muy ilusionados con Diego, se transmite otro ambiente distinto, como cuando dirigía Tabárez, esa alegría que está flotando se palpa”, afirmó Goyo.

“Ante Argentina es un partido clásico, de alto nivel, que realmente causa muchas expectativas, y en los futbolistas para mostrarle al técnico por qué los citó. Diego es muy querido, ojalá le vaya bien y se quede hasta 2030”, cerró Pérez, ya retirado de la carrera de entrenador.

Forlán ante Corea del Sur. Forlán ante Corea del Sur.

Arqueros: Santiago Mele (Independiente), Cristopher Fiermarin (Atlético Bucaramanga), Ignacio de Arruabarrena (Arouca) y Sebastián Jaume (Albion).

Defensores: Guillermo Varela (Flamengo), Santiago Mouriño (Villarreal), Ronald Araujo (Liverpool), José María Giménez (Deportivo La Coruña), Juan Rodríguez (Cagliari), Sebastián Cáceres (Celta de Vigo), Mathías Olivera (Napoli), Joaquín Piquerez (Palmeiras) y Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake).

Volantes: Lucas Torreira (Galatasaray), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hostpur), Facundo Bernal (Betis), Federico Valverde (Real Madrid), Agustín Canobbio (Fluminense), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araújo (Sporting), Rodrigo Zalazar (Sporting), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo) y Nicolás de la Cruz (Flamengo).

Delanteros: Martín Satriano (Getafe), Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Viñas (Toluca), Darwin Núñez (Al Diriyah) y Bruno Damiani (Philadelphia Union).

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