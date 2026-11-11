​Dolor en el fútbol argentino: murió Carlos Babington 

Dolor en el fútbol argentino. Este miércoles 11 de noviembre, murió Carlos Babington, a los 77 años. Fue uno de los máximos ídolos de Huracán como futbolista. También fue entrenador y presidente del Globo.

Destacado mediocampista ofensivo, brilló en uno de los equipos más emblemáticos de la histori a del fútbol local: el Huracán que en 1973 se consagró campeón del Torneo Metropolitano, dirigido por César Luis Menotti.

El Inglés, dueño de una zurda exquisita y siempre con el 10 en la espalda, también se destacó en la Selección Argentina, con la que formó parte del Mundial de 1974, en Alemania: metió un gol en cinco presentacione s, en una actuación que no alcanzó para evitar la eliminación del conjunto nacional en la segunda fase.

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Babington a la izquierda, como presidente del Globo, en 2009, junto al DT Ángel Cappa (Reuters / archivo). Babington a la izquierda, como presidente del Globo, en 2009, junto al DT Ángel Cappa (Reuters / archivo).

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