​Liga Nacional: gran triunfo de Oberá ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia 

Dos partidos engalanaron la noche del lunes de la Liga Nacional. Por un lado, Oberá dio el golpe ante el último campeón. Sí, derrotó en Comodoro Rivadavia a Gimnasia y Esgrima. Por otro lado, del local, Boca le ganó a La Unión. A continuación, lo que pasó en cada encuentro.

Gimnasia y Esgrima 92-95 Oberá

El Celeste se impuso por 95-92 ante el Mens sana en tiempo suplementario (tras igualar en 80), en el Estadio Socios Fundadores por una nueva fecha de La Liga Nacional. Agustín Brocal, con 24 puntos, fue el máximo anotador de la visita, mientras que en el elenco patagónico Anyelo Cisneros se destacó con 26 unidades.

El encuentrovcomenzó mejor para la visita, que con la efectividad perimetral de Agustín Brocal y William Vorhees logró sacar ventaja rápidamente para cerrarlo 24-16. En el segundo período, Gimnasia intentó acercarse con aportes de Anyelo Cisneros y Martiniano Dato, pero Oberá sostuvo la diferencia con tiros perimetrales y se fue al descanso arriba por 42-33.

Los partidos del lunes de la LNB. Los partidos del lunes de la LNB.

Luego del entretiempo, el conjunto patagónico logró achicar la diferencia con un buen pasaje de Cisneros y las apariciones de Felipe Inyaco para cerrar el tercer cuarto abajo por la mínima brecha (60-57).

En el último período, el desarrollo fue golpe a golpe. Gimnasia lo dio vuelta de la mano de Cisneros y Sebastián Carrasco, pero sobre el cierre del tiempo regular un triple agónico de Brocal estampó el 80-80 que mandó el juego a suplementario.

En los cinco minutos extra, la visita lo cerró mejor con apariciones claves de Jonatan Torresi y Tyrese Prince para llevarse un triunfazo de Comodoro Rivadavia por 95-92.

Boca Juniors 97-93 La Unión

Boca sacó adelante un partido exigente frente a La Unión de Formosa y sumó una valiosa victoria. El equipo dirigido por Nicolás Casalánguida tuvo en Barreiro a su principal figura, con 23 puntos, 7 rebotes y seis triples convertidos en 12 intentos. También se destacaron Monacchi, con 13 tantos, y Warren, Caffaro y Cuello, quienes aportaron 12 unidades cada uno.

Los partidos del lunes de la LNB. Los partidos del lunes de la LNB.

El conjunto azul y oro mostró una gran efectividad en lanzamientos de dos puntos (64%), convirtió 20 de sus 24 tiros libres y apenas perdió siete pelotas. En la visita, Alorda fue el goleador con 23 puntos y 7 rebotes, mientras que Elsener sumó 17 unidades.

Boca tomó máxima distancia en el último parcial, pero La Unión con mucho empuje logró ponerse en partido (3 unidades de distancia) a 2 minutos del cierre. Con alguna variante desde el banco, el local logró sostener la diferencia ante un rival que ofreció resistencia y terminó celebrando un triunfo ajustado.

Tabla de posiciones

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