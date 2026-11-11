​La fiesta terminó: la decisión de Arruabarrena en la vuelta a las prácticas en Boca Predio 

La fiesta ya quedó atrás. Después del agónico triunfo ante Defensa y Justicia, que le permitió a Boca consagrarse campeón, Rodolfo Arruabarrena les dio dos días y medio libres a sus futbolistas para disfrutar de un título que llegó con una enorme carga de emoción. Hubo festejos en el campo de juego, en el vestuario, en un hotel de Ezeiza y también en distintos boliches, con celebraciones que se extendieron hasta el domingo por la noche. Algunos aprovecharon para viajar y reencontrarse con sus familias, mientras que otros incluso cruzaron las fronteras, como Carlos Palacios, quien se trasladó a Chile.

Pero este martes por la tarde, en la vuelta a las prácticas en Boca Predio, el escenario iba a ser otro. Y el Vasco tomó una decisión: que no hubiera contacto de los jugadores con los micrófonos. Si bien existía la posibilidad de que algunos integrantes del plantel atendieran a la prensa en el regreso al trabajo, el entrenador prefirió evitar cualquier distracción y que todo el grupo volviera a enfocarse exclusivamente en lo que viene. Aunque abrió las puertas a las cámaras por un ratito, en el inicio de la jornada.

Porque Boca no tiene demasiado tiempo para seguir hablando del título conseguido y quedarse disfrutando de la vuelta olímpica. El próximo sábado tendrá otro compromiso decisivo: la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield, en Mendoza. Un encuentro que puede abrirle la puerta a una nueva final y que obliga a cambiar rápidamente el chip después de la alegría del fin de semana.

De hecho, el mensaje de Arruabarrena ya había quedado claro el mismo sábado, apenas consumada la consagración. En medio de los festejos, el técnico repitió varias veces una frase que funcionó como advertencia para sus dirigidos: “A no hacer la plancha, porque en cuatro o cinco días tenemos otro partido”.

Y este martes, con la decisión de mantener al plantel alejado de los micrófonos, el DT volvió a marcar el camino. Los jugadores ya tuvieron su tiempo para celebrar como quisieron, compartir el título con sus afectos y disfrutar de una conquista que se hizo esperar. Ahora llegó el momento de volver a trabajar, recuperar la concentración y preparar el siguiente desafío.

El Vasco no quiere que la euforia por el campeonato se transforme en relajación. Boca tiene otra parada importante a la vuelta de la esquina y el entrenador pretende que su equipo llegue a Mendoza con la misma mentalidad competitiva que lo llevó a festejar ante Defensa y Justicia. La fiesta terminó. Ahora, a pensar en Banfield.

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