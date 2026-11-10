​Pasó por el fútbol argentino y fue custodio del Papa en Uruguay: “Sentí algo indescriptible” 

La visita del Papa León XIV a Sudamérica generó y va a seguir generando una revolución en varios países del continente. Y fue en Uruguay que, así como en Argentina, la visita estuvo vinculada al mundo del fútbol. Lejos de recibir regalos, como se dio en nuestro país, donde le dieron la camiseta de Estudiantes, el Sumo Pontífice estuvo vinculado a la pelota porque fue custodiado por un ex jugador.

El futbolista en cuestión es el uruguayo Pablo Melo, quien pasó por el fútbol argentino durante la primera década de este siglo, y participó de la seguridad de León XIV. Al trabajar en la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol) y en la agencia de seguridad privada Keeper, el ex defensor fue contratado para formar parte del operativo que tuvo a la máxima autoridad de la Iglesia católica en el centro.

Tal y como explicó en diálogo con la radio El Espectador de Uruguay, Melo contó esta experiencia y dijo: “Estuvimos charlando un rato. Yo estaba custodiando el escenario en realidad. Fue en Paisandú. Justo se levantó una foto donde se cruza él y estoy yo y bueno, se magnificó un montón el tema. Ellos tienen una seguridad recontra especial y nosotros en realidad estábamos como apoyo”.

La foto de Melo custodiando al Papa que se hizo viral (El Espectador Deportes). La foto de Melo custodiando al Papa que se hizo viral (El Espectador Deportes).

En este sentido, habló sobre las sensaciones que tuvo en su cruce con el Papa. “Yo sentí algo indescriptible cuando pasó cerca. Porque yo no entiendo mucho de política y religión: es algo que siempre me gustó y me gustaría aprender, pero que no sé diferenciar. Pero había como una energía ahí, en la vuelta, que la sentí muy en lo profundo”, afirmó.

Así, después de hablar sobre una seguridad que “no fue tan flexible como en AUF”, afirmó que “me pasó de tener esa cercanía que capaz, por la figura pública, por lo que significa y por la magnitud que tiene estar cerca de una persona como esa, nunca me hubiese tocado”.

Melo habló sobre su experiencia con el Papa (El Espectador Deportes). Melo habló sobre su experiencia con el Papa (El Espectador Deportes).

Este defensor p asó por Tiro Federal de Rosario en el 2006, año histórico para el club ya que jugó en Primera. Después de un semestre en el que disputó 14 partidos y jugó contra River -fue goleado por 5 a 0-, el equipo rosarino descendió a la Primera B Nacional. Años más tarde, en la Segunda Categoría del fútbol argentino, jugó para San Martín de San Juan en el 2011, donde disputó 10 partidos.

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