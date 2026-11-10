​Kompany, de regreso en Bayern Munich tras superar una meningitis 

Tras superar una meningitis que lo tuvo varios días hospitalizado y que lo llevó a perderse los últimos cinco partidos del Bayern Munich, Vincent Kompany volvió a hacerse presente este martes en la ciudad deportiva del club bávaro. El plan de recuperación del entrenador contempla que vuelva a hacerse cargo del equipo tras el parate por la fecha FIFA.

Su aparición en la Sabener Strasse fue interpretada por la revista Kicker como un paso más en el camino de regreso a la normalidad. Allí, asistió a varias citas con personal del departamento médico del club y trabajó en su oficina personal. No hubo entrenamiento del equipo.

Kompany, DT del Bayern (Oficial). Kompany, DT del Bayern (Oficial).

¿Qué pasó con Kompany?

El 23 de octubre pasado, Kompany se desmayó mientras observaba un entrenamiento del segundo equipo del Bayern y tuvo que ser ingresado en un hospital donde se le diagnosticó una meningitis.

En su ausencia, el belga fue reemplazado por Aaron Danks, su ayudante técnico, se mostró “orgulloso del carácter y el compromiso que mostraron todos en este club increíble” a través de un mensaje en Instagram: “Los tiempos difíciles suelen mostrarnos la fortaleza de la gente que nos rodea. Me alegraré de volver a tener a Vince donde debe estar”.

La situación de Musiala preocupa

El futuro de Jamal Musiala en el Bayern Munich hoy es una incógnita. Mientras el volante ofensivo se recupera de una lesión muscular en los isquiotibiales que lo mantiene fuera de las canchas desde octubre, Uli Hoeness, presidente honorario del conjunto bávaro, se refirió al presente del futbolista, puso en duda la posibilidad de que recupere su mejor nivel y apuntó directamente al problema de salud que sufre el jugador de 23 años, quien sufrió dos desmayos en dos amistosos de pretemporada.

“Con Musiala, la situación es completamente diferente. Nos enfrentamos a un dilema. Tiene una enfermedad incurable, pero se puede controlar, hasta cierto punto, con medicamentos”, aseguró Hoeness, en una entrevista con el canal BR24, comparando el caso de Musiala, quien reconoció que sufre un problema neurológico conocido como crisis de ausencia transitorias, con lo sucedido con el DT, Vincent Kompany, quien estuvo internado luego de descompensarse en una práctica.

Musiala, ahora lesionado. Musiala, ahora lesionado.

“¿Volverá alguna vez a alcanzar el nivel de rendimiento que tenía antes? Sigue cobrando su sueldo, por supuesto. Pero imagínense si el Bayern cuestionara su contrato ahora y dijera: ‘Lo que es capaz de ofrecer ahora ya no se corresponde con lo estipulado en el contrato'”, cerró un tajante Hoeness.

En su regreso a las canchas luego de los dos episodios de desvanecimiento, Musiala también tuvo que luchar con las lesiones musculares. En lo que va de la temporada, en total disputó sólo cuatro partidos, dos de ellos como titular y marcó dos goles.

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