​Atajó en Defensa y Justicia y se perfila para ser titular en Uruguay contra Argentina 

La selección de Uruguay transita una amplia renovación, con Diego Forlán a la cabeza. Y este viernes 13 de noviembre se probará en Buenos Aires en un amistoso ante la Selección Argentina, en La Bombonera.

El exdelantero asumió como DT interino, hasta que en febrero haya elecciones en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y se establezca el rumbo definitivo de la Celeste.

Mientras tanto, Cachavacha prueba futbolistas. Entre ellos, en el arco, donde ya no está el histórico Fernando Muslera. Para esta doble fecha FIFA, en la que los charrúas también se medirán contra República Dominicana en Maldonado, fueron citados: Santiago Mele (Independiente de Avellaneda), Cristopher Fiermarín (Atlético Bucaramanga), Ignacio de Arruabarrena (Arouca de Portugal) y Sebastián Jaume (Albion de Uruguay).

Mele y Fiermarín, quien también es conocido en Argentina por su pasado en Defensa y Justicia, se prestaron el arco en la Fecha FIFA de septiembre-octubre: el primero atajó en el 1-3 ante Japón y el segundo fue titular en el 4-1 frente a Corea del Sur. Además, Hugo Cardozo, de Unión, que ahora no está citado, lo hizo en el 6-1 ante India.

Y según reportan desde el otro lado del Río de la Plata, Fiermarín pica en punta para defender los tres palos contra la Albiceleste.

Cristopher Fiermarín Forlán, arquero de la selección de Uruguay (Prensa AUF). Cristopher Fiermarín Forlán, arquero de la selección de Uruguay (Prensa AUF).

Al nacido en Rosario (Colonia), con pasado en las Juveniles Sub 15, Sub 17 y Sub 20 de Uruguay, la oportunidad en la selección absoluta le llegó de grande: tiene 28 años.

Formado en las inferiores del Defensor Sporting, fue cedido al ascendido City Torque en 2018. Y en Defensa y Justicia tuvo tres pasos, entre 2023 y 2026, en los que atajó 55 partidos, recibió 72 goles y mantuvo el cero en 14 ocasiones.

Cristopher Fiermarín Forlán, en su paso por Defensa y Justicia (Prensa DyJ). Cristopher Fiermarín Forlán, en su paso por Defensa y Justicia (Prensa DyJ).

A mitad de este año fue cedido al Bucaramanga (antes había atajado en ese país en el Deportes Tolima) hasta mediados de 2027. Lleva 241 encuentros a nivel clubes en toda su carrera. Y su pase sigue siendo del equipo de Varela.

La palabra de Fiermarín en su llegada a Uruguay

Fiermarín llegó al país este martes por la mañana y destacó que “siempre es una felicidad volver a la selección”, más aún con un “clásico” contra Argentina en el horizonte.

“La ilusión es la de siempre, uno siempre quiere estar. Poder jugar sería lo mejor, me siento mejor por el último partido, pero tranquilo y esperando el momento”, expresó el arquero en una entrevista con El Espectador Deportes.

El jugador de Atlético Bucaramanga fue consultado sobre los dos nuevos arqueros de Uruguay, Ignacio de Arruabarrena y Sebastián Jaume. Al primero, contestó, lo conoce de la selección Sub 23 de 2020, mientras que reconoció que al segundo no lo ha “visto mucho”, pero marcó que su “mejor amigo” juega en Albion le comentó cosas positivas del joven guardameta.

Cristopher Fiermarin Forlan, arquero de la selección de Uruguay (Prensa AUF). Cristopher Fiermarin Forlan, arquero de la selección de Uruguay (Prensa AUF).

El guardavalla también destacó a Forlán, con quien lo une un parentesco: son primos. Aseguró que “es muy cercano al jugador, te hace sentir cómodo”, y afirmó que “es un técnico al que le gusta la pelota. La carrera de él fue así y a nosotros nos viene bien”.

Los 28 jugadores convocados por Forlán para enfrentar a Argentina y República Dominicana

Uruguay, bajo el mando de Diego Forlán, días atrás anunció su lista de 28 convocados para enfrentar a la Selección Argentina (13 de noviembre en la Bombonera) y a República Dominicana (17/11 en Maldonado) en esta fecha FIFA de noviembre y última del 2026. En la misma, aparece un solo jugador del fútbol argentino: Santiago Mele, arquero de Independiente. Miguel Merentiel, que estaba en la prelista, no integró el corte final y quedará 100% abocado a encarar la recta final del año con Boca.

De esa prelista de 42 jugadores también quedaron afuera Thiago Cardozo (Belgrano), Santiago Bueno (América de México), Kevin Amaro (Racing Genk), Nahitan Nández (Al Qadisiyah), Nicolás Marichal (Dinamo de Moscú), Alexander Barboza (Palmeiras), Lucas Olaza (Krasnodar), Federico Pereira (Toluca), Emiliano Martínez (Palmeiras), Nicolás Fonseca (Coritiba), Brian Rodríguez (América), Diego Rossi (Monterrey) y Álvaro Rodríguez (Bournemouth).

De la lista, hay un solo jugador del fútbol uruguayo: Sebastián Jaume, arquero de Albion. Él, Ignacio De Arruabarrena (arquero de Arouca) y Bruno Damiani (delantero de Philadelphia Union) son los tres convocados de esta citación que nunca jugaron con la selección de Uruguay.

Los citados de Uruguay para enfrentar a la Selección Argentina y a República Dominicana. Los citados de Uruguay para enfrentar a la Selección Argentina y a República Dominicana.

Arqueros: Santiago Mele (Independiente), Cristopher Fiermarin (Atlético Bucaramanga), Ignacio de Arruabarrena (Arouca) y Sebastián Jaume (Albion).

Defensores: Guillermo Varela (Flamengo), Santiago Mouriño (Villarreal), Ronald Araujo (Liverpool), José María Giménez (Deportivo La Coruña), Juan Rodríguez (Cagliari), Sebastián Cáceres (Celta de Vigo), Mathías Olivera (Napoli), Joaquín Piquerez (Palmeiras) y Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake).

Volantes: Lucas Torreira (Galatasaray), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur), Facundo Bernal (Betis), Federico Valverde (Real Madrid), Agustín Canobbio (Fluminense), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araújo (Sporting), Rodrigo Zalazar (Sporting), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo) y Nicolás de la Cruz (Flamengo).

Delanteros: Martín Satriano (Getafe), Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Viñas (Toluca), Darwin Núñez (Al Diriyah) y Bruno Damiani (Philadelphia Union).

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