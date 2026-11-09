​La particular historia del hincha de Rosario Central que no cayó en el falso festejo: “Yo estaba escuchando otra emisora” 

Como en aquellas épocas en las que la radio era una compañera inseparable del fútbol, un hincha de Rosario Central se volvió viral por una particular razón: fue uno de los pocos que no se sumó a la celebración equivocada en el Gigante de Arroyito. Con los auriculares puestos, una radio en la mano y junto a su hija Rafaela, Roberto César Cantero permaneció tranquilo mientras a su alrededor todos saltaban y gritaban. Detrás de esa postal había una explicación: tiene una dificultad visual y utiliza habitualmente la radio para seguir los partidos. “No hay que decir buen día antes de que amanezca”, resumió en diálogo con Olé.

Todo ocurrió durante la definición de la Liga Profesional. Central ya había ganado su partido (2 a 0) y esperaba un empate entre Boca y Defensa y Justicia para consagrarse campeón. Sin embargo, sobre el final llegó el gol de Enner Valencia, que le dio el triunfo y el título al Xeneize. En Arroyito, una información errónea sobre una supuesta anulación del tanto desató un festejo entre hinchas y jugadores que duró apenas unos segundos.

Roberto reconstruyó lo sucedido y explicó por qué no cayó en la confusión. “Yo estaba escuchando otra emisora”, aclaró. Además, repasó cómo vivió aquella definición junto a Rafaela, su hija y compañera inseparable de tribuna.

-Roberto Cantero, el hincha de Central que no cayó en el falso festejo

-¿Cómo te presentarías y cómo describirías tu historia como hincha de Rosario Central?

-Soy canalla desde que tengo memoria, por mi papá, que fue quien me transmitió esta pasión. Siempre seguí a Central y fui a todos lados cuando pude. Mis tres hijas también heredaron ese amor por el club. Rafaela estaba conmigo aquella tarde y se angustió cuando nos enteramos de que Boca había ganado sobre el final. Pero así es el fútbol y es hermoso.

El momento que se viralizó. (Foto: captura X) El momento que se viralizó. (Foto: captura X)

En la imagen se te veía con una radio en la mano, como en aquellas épocas del fútbol. ¿Por qué seguís los partidos de esa manera?

–Tengo una dificultad visual, entonces la radio me ayuda a seguir los partidos. En especial, este encuentro era importante para estar al tanto de los resultados de los equipos que jugaban en contra nuestro.

-¿Cómo viviste la confusión que desató el festejo en las tribunas? ¿Qué fue lo que escuchaste por la radio?

-Yo estaba ahí con los auriculares, sin ver lo que pasaba alrededor. Esperé hasta que se confundió un periodista de una radio y dijo que le habían anulado un gol a Boca. Cuando lo anunció, la gente salió a festejar. Después aclaró enseguida que no le habían anulado ningún gol, pero ya nadie estaba escuchando: todos estaban celebrando el campeonato.

-Mientras todos festejaban, vos permanecías quieto, atento a la radio. ¿Qué estabas escuchando en ese momento?

-La radio hasta se enmudeció. Por eso me quedé quieto, porque sabía que el fútbol es como el básquet: en dos segundos cambia la historia y una última jugada puede modificarlo todo. De todos modos, yo estaba escuchando otra emisora. Si hubiera estado siguiendo esa transmisión en la que se confundieron, esta historia no existiría y no estaríamos hablando.

Roberto y Rafaela. (Foto: Roberto César Cantero) Roberto y Rafaela. (Foto: Roberto César Cantero)

-¿Llegaste a advertirle a alguien que no festejara? ¿Qué pasó cuando te diste cuenta de que se había desatado esa confusión?

-Fue todo muy rápido. Si ves las imágenes, el festejo duró diez o quince segundos. El preparador de arqueros, Rifle Castellanos, Hernán, empezó a decir: “Paren, paren, paren”, estaría viendo o qué información estaría recibiendo, pero hoy le decía a mi hija que no hay que decir buen día antes de que amanezca. Esa es la realidad.

Roberto junto a su familia en el Gigante. (Foto: Roberto César Cantero) Roberto junto a su familia en el Gigante. (Foto: Roberto César Cantero)

-¿Cómo estabas viviendo la definición?

-Me quedé tranquilo cuando el 2-0 de Huracán dejaba sin chances a Argentino, pero Boca es Boca y, desgraciadamente, llegó ese gol. No vi el partido, pero me dijeron que el arquero había hecho un buen encuentro y que ahí le falló. Fue el final: salió campeón Boca.

-¿Qué les dirías a los hinchas de otros equipos que disfrutaron de la confusión que se vivió en Arroyito?

-Que disfruten el momento, cada uno en su lugar. ¿Te reís cuando alguien se resbala y se cae al piso? Te causa gracia, pero ponete a pensar cuánto le debe doler la rodilla. A mí no me molesta, es lógico que disfruten el momento. Cada uno disfruta lo que puede.

-¿Y a los hinchas de Newell’s?

-El plantel de Newell’s estaba concentrado y gritó el gol de Boca. Yo hubiese hecho lo mismo. Es el folclore del fútbol, pero lo que no voy a hacer es tirar piedras ni pelearme con un adversario, que en realidad no es un adversario, sino un equipo contrario. No estamos en guerra: es deporte, es fútbol. Tiene que ser sano, con paz y armonía.

Roberto César Cantero y su hija, Rafaela. (Foto: Roberto César Cantero) Roberto César Cantero y su hija, Rafaela. (Foto: Roberto César Cantero)

-¿Te quedó alguna bronca con Boca por ese resultado sobre el final?

-No, para nada. Tengo familiares de Boca y que lo disfruten. Fue una lástima ese gol porque podríamos haber sido campeones y lograr la décima. Pero te confieso que en estos últimos años conseguimos varias cosas y estoy satisfecho.

-Después de todo lo que pasó, ¿con qué sensación te quedaste y cómo vivís hoy tu pasión por Central?

-Central es grande y lo va a seguir siendo. Somos felices. Es lo más lindo que nos puede pasar acá, en la ciudad. No hay club de Buenos Aires con el que lo pueda comparar porque somos únicos. Estoy orgulloso de Central, de la gestión y del momento que estamos atravesando.

El recurdo de Roberto César Cantero. (Foto: Roberto César Cantero) El recurdo de Roberto César Cantero. (Foto: Roberto César Cantero)

Roberto César Cantero. (Foto: Roberto César Cantero) Roberto César Cantero. (Foto: Roberto César Cantero)

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