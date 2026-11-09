​Liga Nacional: Instituto le quitó el invicto a Quimsa 

Domingo de triple acción en la Liga Nacional. Por un lado, Instituto logró frenar al puntero Quimsa, que estaba invicto en siete encuentros. Por otro lado, Regatas superó a Racing de Chivilcoy y San Martín aplastó a San Lorenzo para sumar así su primera alegría.

Quimsa 88-92 Instituto

La Fusión tuvo un flojo segundo tiempo y cayó en suplementario ante la Gloria por 92-88. El equipo santiagueño perdió su invicto y tendrá como próximo compromiso una gira por Corrientes.

Los partidos del domingo de la LNB. Los partidos del domingo de la LNB.

Quimsa comenzó mejor, con Méndez como protagonista y nueve puntos consecutivos para el local. Instituto no estuvo fino en el arranque, pero logró acomodarse con Whelan y Aguerre. El primer cuarto quedó en manos de los santiagueños por 28-18, impulsados también por el buen ingreso de Rutenberg.

En el segundo período, la visita ajustó la defensa y empezó a descontar con los triples de Whelan, Aguerre y Corbalán. Quimsa volvió a tomar distancia castigando desde el perímetro con Laterza y Solanas, y se fue al entretiempo arriba por 51-41.

Tras el descanso, la Gloria volvió a achicar la diferencia con apariciones de Garello y Lugarini. Un triple de Rutenberg buscó frenar la remontada, y la Fusión llegó al último cuarto con ventaja de 64-57. Instituto logró ponerse a tiro con acciones individuales de Vildoza y Whelan. Quimsa no encontraba respuestas en ataque y apenas convirtió tres puntos en cinco minutos, lo que le permitió a la visita pasar al frente.

En el cierre, Instituto llegó a sacar siete puntos de diferencia, pero Quimsa reaccionó con dos triples y libres de Laterza. Luego, Whelan convirtió uno de dos desde la línea, y los dirigidos por Victoriano alcanzaron la igualdad en 81 con dos nuevos libres de Laterza a falta de pocos segundos. Garello tuvo la última, pero no convirtió y el partido se fue a tiempo suplementario.

En el tiempo extra, Instituto cerró mejor el encuentro y encontró respuestas desde la línea de libres con Whelan y Aguerre para quedarse con la victoria por 92-88. Gastón Whelan fue clave con 26 puntos, mientras que Juan Pablo Corbalán aportó 21 tantos. En Quimsa, Ignacio Laterza terminó con 28 puntos.

Racing de Chivilcoy 68-80 Regatas Corrientes

El Fantasma volvió a la victoria tras derrotar a Racing por 80-68. De esta manera cortó la mala racha (2/4) y el martes cerrará la gira en Junín ante Argentino.

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El partido comenzó con mucha paridad entre ambos equipos. Regatas se quedó con el primer cuarto por 17 a 16, mientras que Racing logró reaccionar en el segundo período, imponiéndose por 19 a 15 y llegando al descanso largo con una ventaja de 35 a 32.

En el tercer cuarto, la visita logró recuperar terreno con un parcial de 25 a 22, dejando el marcador igualado en 57 de cara a los últimos diez minutos. Sin embargo, el último período fue el más complicado para el conjunto dirigido por Diego Dambrosio.

Racing no logró sostener su rendimiento ofensivo y Regatas aprovechó para marcar diferencias con un contundente parcial de 23 a 11, sellando la victoria por 80 a 68. En el conjunto local se destacaron Romano, Delía y Valinotti, mientras que por el lado de Regatas sobresalieron Griffin, Ruesga y Centeno.

San Lorenzo 42-75 San Martín

El conjunto correntino venció a San Lorenzo por 75-42 y logró su primera victoria de la temporada. Mateo Rearte fue el goleador con 20 puntos, seguido por Lautaro Berra con 18.

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El equipo correntino tomó el control en el primer cuarto y terminó de marcar diferencias después del descanso, con un tercer período de 21-8 que encaminó el triunfo. El comienzo tuvo poco goleo y un desarrollo equilibrado hasta el 8-8. A partir de ahí, la visita encadenó un parcial de 12-0, con los aportes de Salvador Giletto, Mateo Rearte, Lautaro Berra y Gerónimo Ramallo, para cerrar el primer cuarto arriba 20-8.

En el segundo período, San Lorenzo encontró respuestas con Julián Lorca y 2 triples de Lucas Gargallo, que le permitieron reducir la desventaja a 8 (28-20). Sin embargo, San Martín volvió a afirmarse con Rearte y Moreira como principales vías de gol y se fue al descanso largo con ventaja de 37-25.

En la segunda mitad, el conjunto correntino dio el golpe definitivo. Luego de un doble del Penka Aguirre, respondió con un parcial de 11-0 para escaparse 48-27. Berra marcó diferencias cerca del aro y Gorosito convirtió 3 triples en el cuarto, mientras que San Lorenzo encontró pocas respuestas ofensivas. Así, la visita llegó al último capítulo arriba 58-33.

En el cierre, San Martín mantuvo el control y amplió la diferencia. Anderson sumó 6 puntos y Rearte completó su actuación con un triple para sellar una victoria contundente en Boedo.

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