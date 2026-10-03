​”Pareeedes”, el canto idílico que estalló en la Bombonera y al que se sumó su mamá 

Hay algo dentro de todo el tiempo desde que Leandro Paredes volvió a Boca -y que tal vez pase desapercibido- que en la noche de la goleada ante Unión en la Bombonera se destacó. Fue cuando, a cuatro minutos del final del partido, el Vasco Arruabarrena lo reemplazó por Williams Alarcón. Justo antes de que toda la cancha se rindiera a los pies de su capitán.

“Pareeeeedes, Pareeeeedees”… bajó desde cada rincón del Templo cuando la gente advirtió que el 5 del equipo era reemplazado, justo después del segundo gol del equipo, el primero de Leonel Flores y el que sentenció un partido que ya tenía diferencias notables pero que seguía exiguo en el marcador.

Pero lo particular de la ovación tuvo dos puntos particulares: el primero, que su propia mamá (Mily) apareció en el primer plano de la transmisión entonándolo. El segundo, que no sonó como un canto muy habitual, sino que hasta pudo haber sido de las primeras veces que se oyó, por cuestiones de rutina y hasta por la poco frecuente situación de que Paredes se preste a salir antes de cumplir los 90′ en cancha.

Siempre influyente

Más allá de ese momento puntual, la noche del capitán volvió a ser un lujo desde el juego y su influencia en el partido otra vez fue determinante. Por su centro en el tiro libre con el que asistió a Lautaro Di Lollo en el 1-0, pero mucho más aún por su sentido del orden, de la ubicación… y por cómo son sus intervenciones con la pelota cada vez que pasa por sus pies.

Sin pasar por los micrófonos al menos una vez (es el referente indiscutido y quien se hace cargo al terminar la mayoría de los partidos), la certeza respecto de lo que se viene es que con el descanso entre partido y partido que tuvo Boca y que tendrá hasta el próximo ante Instituto, Paredes está mucho mejor desde lo físico: se lo ve deslizándose más metros, jugando más pelotas paradas y sin forzar como se le advierte cuando está al límite.

El heredero

Y un detalle más, que siempre está presente desde su liderazgo, es el mensaje que dejó al salir rumbo al banco de suplentes fue algo así como un reconocimiento a quien considera su lugarteniente principal en el mediocampo: la cinta de capitán la delegó en Milton Delgado. Un producto de la cantera de Boca, como él. Que es el referente máximo de un equipo que sueña a su alrededor y que hace soñar a la gente con que las ovaciones se multipliquen en poco tiempo.

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