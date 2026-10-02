​Colapinto, tras la nueva penalización en Malasia: “Largaré último” 

Franco Colapinto terminó la FP2 de la Fórmula 1 en Malasia con una certeza sobre el resto del fin de semana: los 15 puestos de penalización condicionarán su lugar en la grilla. Por eso, Alpine enfocó el trabajo del viernes en la carrera y fue claro sobre su panorama: “ Largaré último”.

“Creo que tenemos mucho por trabajar. Hicimos todo un gran balance en toda la FP1 y FP2, todavía queda mucho por seguir aprendiendo y por seguir trabajando”, explicó Colapa después de completar la segunda práctica en el circuito de Sepang.

El argentino finalizó 22° en la segunda sesión, aunque la posición quedó en segundo plano por la planificación de Alpine. El equipo priorizó las tandas largas y la puesta a punto del auto para el domingo, teniendo en cuenta el panorama que afrontará en la largada.

“El ritmo en la FP2 fue bastante bueno y hay que intentar avanzar. El sábado está medio perdido por la penalización, así que intentaremos enfocarnos en el domingo y hacer una buena carrera”, señaló.

Colapinto puso la mira en el domingo

Con pocas expectativas depositadas en la posición de salida, Franco dejó en claro que su objetivo será aprovechar el rendimiento que pueda encontrar en tandas largas para intentar recuperar terreno durante la competencia.

“No preparé nada de qualy porque no tengo. Largaré último con los 15 puestos de penalización, así que hay que enfocarse en la carrera y tener mejor ritmo que los demás”, explicó el piloto de Alpine.

Franco Colapinto en Baréin. (AP Photo/Vincent Thian) Franco Colapinto en Baréin. (AP Photo/Vincent Thian)

La sanción modificó las prioridades para el resto del fin de semana, aunque Colapinto rescató el ritmo mostrado durante la segunda práctica. Con una largada desde el fondo como escenario probable, la posibilidad de avanzar dependerá del rendimiento que consiga sostener durante la carrera. “ Si lo podemos maximizar, vamos a ir para adelante, que es el objetivo”, cerró.

¿Por qué Colapinto tiene 15 puestos de penalización?

El castigo que condiciona el fin de semana del argentino se compone de dos sanciones diferentes. La primera corresponde al Gran Premio de Azerbaiyán, donde recibió cinco lugares en la grilla para su próxima carrera por el incidente que protagonizó durante el relanzamiento en Bakú.

En aquella maniobra, Colapinto bloqueó en la primera curva y chocó contra Pierre Gasly, quien posteriormente impactó con Lando Norris. Los comisarios responsabilizaron al argentino y, como había abandonado la competencia, la sanción derivó en la pérdida de cinco posiciones para la siguiente fecha.

Los otros diez lugares se agregaron este viernes en Malasia por un cambio realizado en su Alpine. El equipo instaló el quinto motor de combustión interna de la temporada en su auto, superando el máximo de cuatro unidades permitido durante el campeonato.

Franco Colapinto en Baréin. (AP Photo/Aijaz Rahi) Franco Colapinto en Baréin. (AP Photo/Aijaz Rahi)

Así, la suma de ambos castigos llevó la penalización a 15 posiciones para la grilla del domingo. Ese escenario explica la contundencia de Colapinto al hablar después de la FP2 y por qué la clasificación del sábado tendrá una incidencia limitada sobre el lugar desde el que comenzará la carrera.

El cronograma del GP de Bahrein: días, horarios y TV

Sábado 3 de octubre

Práctica Libre 3: 1:30 AM

Clasificación: 5:00 AM

Domingo 4 de octubre

Carrera: 4.00 AM

La transmisión correrá a cuenta de Fox Sports y Disney+ Premium.

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