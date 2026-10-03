​Al borde de las lágrimas: la emoción de Matías Gallardo luego de su golazo a Independiente 

Matías Gallardo hizo una de su padre. En la goleada de Instituto a Independiente, el hijo del Muñeco agarró la pelota en mitad de cancha, encaró y, con su zurda, clavó al ángulo lo que sería el 3-1 parcial de la Gloria. Por eso, después de un partido redondo, el volante ofensivo se emocionó y quedó al borde de las lágrimas.

“No soy mucho de llegar ahí y pegarle, soy más de asistir, pero sentí que se me abrió el espacio y le pegué. Por suerte entró donde entró y muy contento”, comenzó relatando su gol en diálogo con ESPN. Además, contó que “busqué el ángulo, Rey estaba bien parado y busqué tirarla a un costado” , agregó.

Sin embargo, cuando más se emocionó fue cuando le tocó hablar de su papá Marcelo y la familia: “Lo llamé yo a él, a mi vieja, a mi novia, a la gente que está siempre conmigo”, indicó mientras los ojos se le llenaban de lágrimas. “Me emociono porque ellos son los que están siempre, me mandaron mensajes, pero apenas agarré el celular, los llamé porque están lejos y sé la felicidad que sienten cuando me va bien. Me llena de emoción y de amor, todo esto es para ellos”, culminó un Matías Gallardo con la voz entrecortada luego de cerrar un partidazo ante Independiente, donde logró meter su segundo gol con la camiseta de Instituto desde su llegada a principios del 2025.