​Llegó el capitán: Lionel Messi arribó a la Argentina para su despedida con la Selección 

Ya está en casa. Lionel Messi aterrizó en la Argentina con toda su familia para lo que será su despedida con la Selección. El astro rosarino, que disputará sus últimos minutos con la camiseta de su país ante Benín en el Monumental, llegó este viernes por la mañana.

Aunque no entrará a la cancha, el 10 alentará a sus compañeros en el duelo que tendrán contra Burkina Faso, el segundo rival de esta fecha FIFA.

La despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina tiene fecha y hora

Tal como dispuso la AFA, el 10 cerrará su exitoso ciclo al frente del equipo en un partido contra Benín. El encuentro (que estaba pactado para el martes 6 de octubre) comenzará a las 20 horas en el Monumental.

Messi y su camiseta especial para la despedida. Messi y su camiseta especial para la despedida.

¿A qué hora juega la Selección Argentina contra Burkina Faso y Benín en la fecha FIFA?

Selección Argentina vs. Burkina Faso – 03/10 a las 21 horas en Buenos Aires.

Selección Argentina vs. Benín – 06/10 a las 20 horas en Buenos Aires.

¿Cuál fue el último partido que Lionel Messi disputó en la Argentina?

El último partido que Lionel Messi disputó en la Argentina con la Selección tuvo lugar el pasado 31 de marzo, momento en el que el equipo de Scaloni recibió a Zambia en La Bombonera antes del Mundial 2026. En aquella oportunidad, el 10 marcó uno de los tantos en la goleada 5-0 que registró el plantel.

Messi vs. Zambia. (EFE) Messi vs. Zambia. (EFE)

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