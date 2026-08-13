​Independiente: del penal errado por Montiel al gol de Atlético Tucumán en 59 segundos 

De no creer. Independiente pasó de lo que podía ser el 1-0 a favor a sufrir la caída de su arco en menos de un minuto. En 59 segundos para ser exactos ante A. Tucumán en Rosario por Copa Argentina. ¿Qué sucedió?
A los 29′ 10″, Santiago Montiel erró un penal: su remate dio en el palo del arco custodiado por Luis Ingolotti. Una clara chance desperdiciada. Segundos después, el Rojo tuvo un tiro libre a favor. La pelota fue despejada del área por los tucumanos, que luego aprovecharon una contra bárbara frente a un Diablo desprotegido defensivamente.
Mateo Pérez Curci no pudo cortar a Nicolás Laméndola, quien corrió desde mitad de cancha hasta el arco protegido por Santiago Mele, definiendo de manera bárbara para el 1-0 del Decano. Todo en casi un minuto.
Alegría absoluta para los dirigidos por Julio Falcioni. Lamento total para los conducidos por Gustavo Quinteros.