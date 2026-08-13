​El ultimátum del Chelsea al Manchester City por Enzo Fernández: ¿hasta cuándo negocia y cuántos millones pide? 

Uno de los culebrones del mercado de pases en Europa tiene a Enzo Fernández como protagonista. Tras el Mundial, el futuro del volante de la Selección Argentina está en el aire… Y este miércoles, desde Inglaterra aseguraron que el Chelsea le puso un ultimátum al Manchester City, que se perfila como el próximo club del ex River.

Si bien los caminos parecían apuntar hacia el Real Madrid, Enzo no se movería de la Premier League. En los últimos días comenzó a tomar fuerza la versión que pone al mediocampista todoterreno se reúna con Enzo Maresca (a quien ya tuvo como DT en los Blues) y se vista de celeste en la próxima campaña.

El fichaje del volante estaría atado a otro traspaso bomba que tiene en vilo al Viejo Continente: la salida de Rodri del City para desembarcar en el Barcelona de Hansi Flick. Si el español termina en el Culé, los Ciudadanos irán a la carga por el argentino.

Enzo Fernández podría dejar el Chelsea. Enzo Fernández podría dejar el Chelsea.

¿Hasta cuándo negocia y cuánto pide el Chelsea por Enzo Fernández?

Este miércoles, la prensa inglesa aseguró que el Chelsea se puso firme: le marcó una fecha límite para negociar al Manchester City y estableció la cifra exacta por la que estaría dispuesto a desprenderse de Enzo Fernández.

David Orsntein, de The Athletic, y los principales medios británicos revelaron que los Blues están dispuestos a negociar por Enzo hasta el viernes. Después de esa fecha, una de las piezas clave de la Scaloneta se quedará a las órdenes del plantel que comanda Xabi Alonso.

Además, también informaron el precio que le puso el equipo de Londres a una de sus figuras. Esperan una oferta neta de 120.000.000 de libras (unos 160.000.000 de dólares). El ex River había llegado al Chelsea tras el Mundial 2022: se lo compraron al Benfica de Portugal por 140.000.000 de dólares.

Los números de Enzo Fernández en el Chelsea

En total, Enzo Fernández lleva 169 partidos con la camiseta del Chelsea: marcó 31 goles y repartió 30 asistencias. Llegó a ser capitán del equipo y fue importante en la obtención del Mundial de Clubes, a mediados del año pasado en Estados Unidos.

Enzo en el Chelsea. Enzo en el Chelsea.

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