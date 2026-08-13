​A lo Palermo: el golazo de Luciano Giménez para el 1-0 de Platense ante Coquimbo Unido 

Para hacerle honor al hombre que está sentado en el banco de suplentes marrón. Un golazo con el sello del Titán. En el duelo de ida entre Platense y Coquimbo Unido por los octavos de la Copa Libertadores, Luciano Giménez homenajeó a Martín Palermo con un lindo tanto de cabeza…

Es que, después de un primer tiempo parejo y muy friccionado con algunas llegadas para los dos bandos, el hombre que llegó desde Estudiantes y que en la última temporada jugó en Huracán, destrabó el partido con un lindo gesto técnico.

El festejo de Tense. El festejo de Tense.

A los 34 minutos del primer tiempo, tras un gran desborde por la derecha de Saborido, Giménez se hizo el espacio y, después de anticipar en las alturas a Benjamín Gazzolo, la puso contra un palo con un cabezazo a lo Palermo.

El arquero chileno Diego Sánchez sólo pudo mirarla y todo Vicente López deliró de la mano de la Cobra, que volvió a picar…

Luciano Gimenez of Argentina’s Platense celebrates scoring his side’s opening goal against Chile’s Coquimbo Unido during a Copa Libertadores round of sixteen first leg soccer match in Buenos Aires, Argentina, Wednesday, Aug. 12, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello) Luciano Gimenez of Argentina’s Platense celebrates scoring his side’s opening goal against Chile’s Coquimbo Unido during a Copa Libertadores round of sixteen first leg soccer match in Buenos Aires, Argentina, Wednesday, Aug. 12, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)

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