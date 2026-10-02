​Palermo hace historia en Platense: de eliminar a Estudiantes a ¿una posible final ante Boca? 

“Son esas sensaciones que preferís que sea otro equipo. Se generan emociones, es entendible por mi parte, pero era nuestra posibilidad de seguir en carrera…”. Para Martín Palermo no fue un partido más. Si tener enfrente a Estudiantes siempre es especial por ese pasado imborrable en el Pincha, eliminarlo de una competición después de haber escuchado la ovación de los hinchas en la previa fue totalmente atípico. Pero hoy el Titán, más allá del amor por el León, se debe a Platense y lo metió en semifinales de la Copa Argentina por primera vez en su historia, una sensación de pequeña revancha tras el dolor por la eliminación de la Libertadores.

“Estaba el sueño de seguir en carrera en la Copa… Después, sufrimos una derrota ante Newell’s y la imagen no fue buena. De ahí tuvimos 10 días para trabajar, para retomar lo bueno del comienzo y de olvidarnos de lo sucedido en el torneo y en la Libertadores”, reconoció el Titán, orgulloso del “planteo inteligente”, del orden que mantuvo un equipo que “no se desesperó” y feliz porque su pizarrón fue clave para este triunfazo en la cancha de Defensa y Justicia.

El saludo de Palermo y el Cacique Medina en la previa. El saludo de Palermo y el Cacique Medina en la previa.

“Nos fuimos sintiendo con confianza y los cambios nos dieron oxígeno y facilitaron la victoria”, agregó en charla con TyC Sports, haciendo referencia al ingreso de Gonzalo Lencina, quien la mandó a guardar en la primera que tocó para dejar en el camino a un rival que está entre los mejores cuatro de la Libertadores: “Lo que hicimos es meritorio. Estamos a un partido de jugar una final nuevamente, nos ilusiona y los muchachos respondieron de la mejor manera. Ante estos rivales debés ser regular en todas las líneas y es lo que demostraron”.

Palermo eliminó a Estudiantes. Palermo eliminó a Estudiantes.

El próximo rival en el certamen será Atlético Tucumán, pero en Saavedra la ilusión es tan grande que ya sueñan con jugar el duelo decisivo. Del otro lado de la llave, aunque en la Copa Argentina puede pasar de todo, Boca es favorito ante Banfield. Después de eliminar al Pincha, ¿le tocará definir el título justo ante el Xeneize? “Primero tenemos que jugar ante Tucumán para saber si existe la posibilidad de estar en la final y después se verá si es Boca o Banfield. No nos anticipemos a los hechos…”, agregó, con mucha cautela, en la previa de j ugar por el Clausura ante el Vélez ¡de los Mellizos Barros Schelotto!

“Ya nos hemos enfrentado… Hay que pensar en el torneo local, es la necesidad de sumar”, cerró Martín en estos días de reencuentros, sentimientos encontrados y, sobre todo, de enorme satisfacción por seguir llevando a Platense a los primeros planos.

Así quedó la llave de la Copa Argentina

Así quedó la llave de la Copa Argentina. Así quedó la llave de la Copa Argentina.

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