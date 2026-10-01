​Escándalo arbitral en España: Real Madrid presentó nuevos documentos contra Barcelona y la UEFA investiga 

Este jueves, el caso Negreira sumó un capítulo más a su ya extensa historia. Es que el Real Madrid, que lidera una investigación contra el Barcelona por pagos irregulares al dirigente entre 2001 y 2018, pidió a la UEFA acelerar el caso y facilitó una “cantidad sustancial” de documentos relacionados a la causa. El ente rector del fútbol europeo actualizó el panorama y el Blaugrana respondió.

“Los Inspectores de Ética y Disciplina de la UEFA han recibido estos últimos documentos, que evaluarán como parte de su revisión en curso del caso“, informaron en un comunicado en sus canales oficiales. La intención del Merengue sería que el Barcelona sufra la quita de todos los títulos que obtuvo en el lapso investigado, además de un veto de todas las competencias internacionales.

El mensaje publicado en las redes de UEFA suscitó una respuesta inmediata desde el cuadro Culé. Por medio de otro comunicado, el club aclaró el panorama, indicando que el caso, iniciado en 2023, “no fue reabierto porque nunca había sido cerrado”. A su vez, sostuvieron: ” Corresponde a los inspectores determinar qué acción, en su caso, consideren apropiada respecto a esta documentación”.

Joan Laporta, presidente de Barcelona. (EFE) Joan Laporta, presidente de Barcelona. (EFE)

Por último, el club dejó en claro que ” desde que se inició la investigación, el FC Barcelona ha continuado obteniendo su licencia UEFA sin objeción y ha participado en competiciones internacionales”.

¿Qué documentos envió el Real Madrid a la UEFA por el caso Negreira?

En la vereda de enfrente, el cuadro Merengue también emitió un comunicado oficial, en el que detallaron qué tipo de archivos enviaron a la UEFA y pidieron acelerar la investigación. ” La denuncia presentada por nuestro club incluye abundante documentación y pruebas sobre hechos extremadamente graves que afectan directamente a la integridad de la competición y a la confianza en el sistema arbitral”, escribieron.

Además, indicaron: ” El Real Madrid CF considera esencial que, una vez que la UEFA disponga de esta documentación, la investigación se lleve a cabo con la mayor rapidez posible hasta su completa conclusión“. Y, por último, el cuadro Blanco aseguró que “seguirá colaborando activamente con la UEFA y adoptará todas las medidas que estén a su alcance para esclarecer unos hechos que considera incompatibles con los principios de integridad, transparencia y juego limpio que deben regir el fútbol europeo”.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. (EFE) Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. (EFE)

Cabe aclarar que, según indicó el medio español AS, la documentación enviada incluiría alrededor de 50.000 páginas, con ” miles de documentos” y varias declaraciones de testigos sobre las irregularidades del Culé a lo largo de casi dos décadas.

El comunicado de UEFA

La UEFA puede confirmar que ha recibido del Real Madrid CF una cantidad sustancial de documentos relacionados con la investigación en curso sobre el FC Barcelona en el asunto que involucra a Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol (el llamado ‘caso Negreira’).

Los Inspectores de Ética y Disciplina de la UEFA también han recibido estos últimos documentos, que evaluarán como parte de su revisión en curso del caso.

El comunicado del Barcelona

En respuesta a las informaciones publicadas sobre la supuesta reactivación del procedimiento de la UEFA en el caso Negreira, el FC Barcelona desea hacer las siguientes aclaraciones:

La UEFA no ha abierto ningún nuevo procedimiento contra el FC Barcelona. El procedimiento se inició en 2023, con el nombramiento de dos inspectores que desde entonces han llevado a cabo las acciones que consideraron apropiadas. El Club ha cumplido siempre con todas sus solicitudes. Este procedimiento no se ha reabierto porque nunca se ha cerrado.

El comunicado de la UEFA confirma la recepción de la documentación remitida por el Real Madrid e indica que los inspectores la evaluarán en el marco de la investigación existente. El mismo texto se refiere expresamente, en dos ocasiones, a una investigación y una revisión que están «en curso». Por tanto, no anuncia la apertura, reapertura o reactivación de ningún procedimiento, ni contiene ninguna valoración sobre el fondo o el valor de la documentación proporcionada.

Corresponde a los inspectores determinar qué acción, en su caso, consideren apropiada respecto a esta documentación. Hasta la fecha, no han realizado ninguna nueva solicitud al FC Barcelona ni han trasladado la denuncia del Real Madrid al Club. De hacerlo, el Club responderá en consecuencia, como ha hecho hasta ahora.

De conformidad con la normativa aplicable que regula esta materia, este procedimiento está supeditado al resultado del procedimiento penal que se está instruyendo en España y así seguirá siendo.

Desde que se inició la investigación, el FC Barcelona ha continuado obteniendo su licencia UEFA sin objeción y ha participado en competiciones de la UEFA.

El comunicado del Real Madrid

La UEFA ha confirmado la recepción de la denuncia presentada por el Real Madrid CF y la continuación de la investigación sobre los pagos realizados durante las últimas dos décadas por el FC Barcelona al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

La denuncia presentada por nuestro club incluye abundante documentación y pruebas sobre unos hechos extremadamente graves que afectan directamente a la integridad de la competición y a la confianza en el sistema arbitral.

El Real Madrid CF considera esencial que, una vez que la UEFA disponga de esta documentación, la investigación se lleve a cabo con la mayor rapidez posible hasta su completa conclusión y que los organismos competentes adopten las decisiones correspondientes en función de la gravedad de los hechos acreditados.

Nuestro club seguirá colaborando activamente con la UEFA y adoptará todas las medidas que estén a su alcance para esclarecer unos hechos que considera incompatibles con los principios de integridad, transparencia y juego limpio que deben regir el fútbol europeo.

Qué investiga el caso Negreira

La investigación judicial analiza los pagos realizados por el Barcelona durante casi dos décadas a empresas vinculadas a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Las transferencias se habrían producido entre 2001 y 2018, y alcanzarían alrededor de 7,3 millones de euros.

La Justicia intenta determinar si estos pagos tuvieron influencia en decisiones arbitrales o si correspondían a servicios de asesoramiento técnico, tal y como sostiene el club catalán desde el inicio del caso. El procedimiento sigue abierto y sin resolución definitiva.

En paralelo, el Real Madrid intensificó su actividad institucional ante la UEFA, reclamando que se analice el impacto del caso en la integridad de las competiciones europeas.

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