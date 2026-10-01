​Carlos Queiroz renunció a la selección de Ghana tras los malos resultados y explicó los motivos de su salida 

Un final que se veía venir. Este jueves, Carlos Queiroz oficializó su salida de la selección de Ghana, a dos días de una nueva derrota en la clasificación rumbo a la Copa Africana de Naciones. La determinación surgió a partir del pobre rendimiento en los últimos partidos.

El técnico portugués llegó al fin de su ciclo encadenando tres piñas consecutivas. Primero, la eliminación de la última Copa del Mundo a manos de Colombia en 32avos de final del Mundial 2026; y en la primera fecha FIFA posterior, dos caídas en dos encuentros: ante Costa de Marfil (0-2 de visitante) y Gambia (2-4 de local).

Este jueves, el propio DT explicó los motivos de su salida. “ No fue una decisión fácil pero ambas partes coincidimos en que, dadas las circunstancias actuales, poner fin a nuestra relación profesional era la medida más apropiada, anteponiendo los intereses del país, las Estrellas Negras y el fútbol ghanés a todo lo demás”, aclaró.

La selección de Ghana y un presente complicado. (Reuters) La selección de Ghana y un presente complicado. (Reuters)

Además, sostuvo: “A pesar de nuestro compromiso y esfuerzos no se dieron las condiciones necesarias y nuestro desempeño reciente influyó en la decisión de poner fin a esta etapa. Me marcho con respeto, gratitud y orgullo”. ¿Cuál será el próximo destino del ex Irán, Colombia, Egipto y Qatar, entre otros?

Los números de Carlos Queiroz en la selección de Ghana

El entrenador luso estuvo apenas siete encuentros al mando de las Estrellas Negras, teniendo en cuenta que había llegado para dirigir el último Mundial. Fue apenas una victoria (1-0 vs Panamá en la Copa del Mundo), dos empates y cuatro caídas para Queiroz, que se despide de Ghana con cinco goles a favor y 10 en contra.

Carlos Queiroz en su paso por Ghana. (Reuters) Carlos Queiroz en su paso por Ghana. (Reuters)

¿Qué había dicho Queiroz luego de la eliminación del Mundial?

El entrenador, de 73 años, optó por reflexionar para hacer su balance. ” El fútbol, como la vida, nos enseña una lección eterna: ganas o aprendes“, escribió en Instagram. Después, marcó la sensación con la que deja esta etapa: habló de “orgullo” por lo conseguido, pero también de la “sana insatisfacción” de quien pretendía llegar más lejos.

Queiroz, que había llegado en abril con un vínculo corto y ligado a la participación mundialista, puso el foco en la imagen que dejó Ghana en la Copa. ” No podemos reclamar una satisfacción deportiva completa, pero podemos decir con orgullo que honramos los colores de Ghana y restauramos respeto y credibilidad a las Estrellas Negras en el mayor escenario del fútbol”, sostuvo.

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