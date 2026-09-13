​En un final electrizante de Moto3, Perrone fue quinto y Morelli logró una gran remontada 

Por la 14ª fecha del Mundial de Moto3, los argentinos volvieron a ser protagonistas este domingo en el Gran Premio de Misano. Valentín Perrone, que largó desde la cuarta posición y buscaba su primera victoria en la categoría, terminó 5°, mientras que Marco Morelli protagonizó una gran remontada y finalizó 9°.

Perrone se mantuvo durante toda la carrera en la pelea por los puestos de adelante. El Coyote formó parte de una intensa batalla con Matteo Bertelle, Rico Salmela y Joel Kelso y llegó al último giro con posibilidades de meterse entre los mejores. Sin embargo, en una definición ajustada, el argentino cruzó la bandera a cuadros en la quinta colocación.

Tras la carrera, Perrone reconoció que llevó su moto al límite para intentar mantenerse en la lucha por el podio. “Hoy he dado todo de mí. Desde la vuelta 1 he ido con todo para mantener el ritmo de podio, pero no tenía más”, escribió en sus redes sociales.

Valentín Perrone, sobre la moto, charla con un integrante del equipo en la previa a la largada en San Marino.

(@valentinperrone73 en IG). Valentín Perrone, sobre la moto, charla con un integrante del equipo en la previa a la largada en San Marino.(@valentinperrone73 en IG).

Además, el argentino contó las dificultades que atravesó durante la prueba: “Muchos sustos y a punto de caer en todo momento. Algo nos falta, pero es solo cuestión de tiempo que lo encontremos. Nos vemos en Austria”.

Con este resultado, Perrone sumó 11 puntos, llegó a 114 y se ubica sexto en el campeonato, a 167 unidades del líder.

La remontada de Marco Morelli en Misano

Por su parte, Morelli tuvo una gran actuación después de haber largado desde la 14ª posición. El Gladiador avanzó cinco lugares durante la carrera y terminó 9°, resultado con el que sumó siete puntos más para el campeonato.

Morelli llegó así a 138 unidades y marcha quinto en el Mundial, a 143 del líder Máximo Quiles, quien se quedó con una espectacular victoria en Misano y alcanzó los 281 puntos.

Marco Morelli acelera a fondo en San Marino. Marco Morelli acelera a fondo en San Marino.

Una definición por apenas 21 milésimas

La pelea por la victoria tuvo una definición electrizante. David Almansa, que había largado desde la pole position, se mantuvo adelante durante prácticamente toda la carrera, mientras Quiles comenzó su remontada desde el quinto puesto.

El español fue avanzando y superó, entre otros, a Perrone, Kelso y Brian Uriarte, hasta quedar a espaldas de Almansa. Todo se resolvió sobre el cierre: Quiles concretó la maniobra en los últimos metros y se impuso por apenas 0,021 para quedarse con la victoria en San Marino.

Así sigue la agenda del Moto3

La próxima cita del Mundial de Moto3 será en Austria, donde desde el viernes se pondrá en marcha la 15ª fecha de la temporada.

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