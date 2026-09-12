​El hermoso gesto viral de Paredes junto a su hijo en la Bombonera 

La Bombonera todavía seguía de fiesta por el 3-1 de Boca ante Central Córdoba cuando Leandro Paredes protagonizó una de las imágenes más lindas de la noche. Ya con el partido terminado, el capitán se quedó en el campo de juego pateando penales junto a su hijo Giovanni.

No estuvieron solos. Detrás de ese arco, justamente el de La Doce, todavía quedaban hinchas cantando y estirando los festejos por la goleada. Y terminaron convirtiéndose en espectadores de lujo del tierno momento familiar. Incluso Paredes, mientras compartía el juego con su hijo, se dio vuelta varias veces para saludarlos con sus manos.

Una noche diferente para Paredes

El campeón del mundo había concentrado con el plantel y ocupó un lugar en el banco de suplentes, aunque desde antes del encuentro estaba previsto que no sumara minutos. Rodolfo Arruabarrena decidió preservarlo, al igual que a la mayoría de los habituales titulares, con la cabeza puesta en la revancha del martes frente a San Pablo por la Copa Sudamericana.

En su caso, el cuidado tiene todavía más sentido: Paredes es el capitán, el emblema futbolístico del equipo y uno de los jugadores que mayor rodaje viene acumulando desde el Mundial, entre la Sudamericana, el torneo local y la Copa Argentina.

Descanso y un cierre en familia

Esta vez le tocó mirar desde afuera mientras el equipo alternativo respondió con una goleada que le permitió a Boca sumar tres puntos importantes y al Vasco darle descanso a sus principales figuras.

Y Paredes aprovechó la noche de una manera especial. Sin desgaste competitivo y ya con el triunfo consumado, el capitán cerró su paso por la Bombonera jugando con Giovanni sobre el mismo césped que minutos antes había sido escenario del 3-0. Una postal familiar que rápidamente se volvió viral.

Paredes se entrenó este domingo en Boca Predio y el martes será titular con San Pablo en Brasil (Prensa Boca). Paredes se entrenó este domingo en Boca Predio y el martes será titular con San Pablo en Brasil (Prensa Boca).

​