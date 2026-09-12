​La emotiva despedida de Zenón de Boca: “Siento que voy a llorar un poquito” 

Kevin Zenón cerró su etapa en Boca con emoción. Antes de comenzar su nueva aventura en Atlas de México, el volante se despidió del club del que es hincha y reconoció lo difícil que fue ponerle punto final a una etapa que había comenzado a principios de 2024. “Duele mucho dejar este club, un club que amo y del que soy hincha. Siento que obviamente voy a llorar un poquito”, confesó en una entrevista difundida por los canales oficiales del Xeneize.

Y cuando llegó el momento de hablarles directamente a los hinchas, profundizó en su charla con el canal oficial: “Agradecerles por estos años que viví, por estos momentos. Jugar en Boca fue un sueño para mí. Siempre traté de dar lo mejor en cada partido. Fueron momentos buenos y no tan buenos, pero agradecerles por el cariño de siempre”.

La cuenta pendiente que se llevó de Boca

Zenón también reveló cuál fue su mayor frustración antes de marcharse: “Me voy con la espina de no haber podido darle un campeonato en estos años. Ojalá pueda darle esa alegría si vuelvo al club. Siempre va a haber un hincha de este lado”.

El mediocampista reforzó su despedida en sus redes sociales con un video que repasó distintos momentos de su paso por el Xeneize. “ Hoy me toca despedirme del club con el que tanto soñé. Tuve el privilegio de vestir esta camiseta”, escribió al acompañar las imágenes de sus más de dos años en el club.

Zenón llegó desde Unión a comienzos de 2024 y terminó su ciclo con 92 partidos y 11 goles. En las últimas semanas había vuelto a sumar protagonismo con Rodolfo Arruabarrena y su última titularidad fue en el 2-2 ante Gimnasia de Mendoza, encuentro en el que convirtió.

Su nueva vida en México

La despedida llegó mientras Zenón ya comienza otra etapa. Boca acordó su transferencia al Atlas en 6.000.000 de dólares por el 100% de la ficha: el Xeneize poseía el 80% de los derechos económicos y Unión conservaba el 20% restante. El futbolista firmó por cuatro temporadas.

Zenón ya viajó a Guadalajara, donde incluso fue recibido por hinchas en el aeropuerto, y Atlas posteriormente oficializó su incorporación. “Directamente desde el Barrio de la Boca en Buenos Aires, aterriza en La Ciudad de La Furia”, publicó el club mexicano durante su presentación.

Así, mientras en México ya lo recibieron con sus nuevos colores, el zurdo terminó de cerrar su historia en Boca con una confesión que dejó abierta una puerta: se fue sin el título que buscaba, pero con el deseo explícito de regresar algún día para intentarlo nuevamente.

Zenón fue presentado en el Atlas de México. Zenón fue presentado en el Atlas de México.

El mensaje de Zenón en Instagram

“Hoy me toca despedirme del club con el que tanto soñé.

Tuve el privilegio de vestir esta camiseta y de jugar en La Bombonera, algo que voy a llevar conmigo para siempre.

No es fácil encontrar las palabras justas para expresar todo lo que siento. Fueron meses difíciles en lo personal, pero nunca dejé de intentar dar lo mejor de mí. A veces las cosas no salen como uno quiere, y también hay que saber aceptarlo.

Me llevo en el corazón el cariño de los hinchas y de toda la gente del club. Gracias a mis compañeros y amigos por todos estos años compartidos.

Ojalá la vida nos vuelva a cruzar. Esto no es un adiós, es un hasta pronto.

Les deseo siempre lo mejor. A partir de ahora, me tocará vivirlo como un hincha más.

Gracias, @bocajrs”.

Créditos: ESPN.

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