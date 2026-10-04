​”No tomamos la decisión correcta”: Franco Colapinto volvió a apuntar contra la estrategia de Alpine en sus redes, tras finalizar 13º en el GP de Bahrein 

Todavía caliente, luego de una estrategia que no funcionó y que le impidió avanzar aún más en el Gran Premio de Bahrein en Malasia, Franco Colapinto compartió un breve análisis con sus seguidores en redes sociales y, tal como ya había expresado en zona mixta tras su 13º puesto, volvió a hacer foco en la decisión de Alpine de arriesgar y optar por neumáticos para piso seco, cuando la pista todavía estaba húmeda.

” No fue el mejor día… no tomamos la decisión correcta como equipo pero desde donde largábamos, había que intentar algo”, explicó Franco, justificando la decisión de la escudería francesa, pese a que finalmente no resultó.

Franco Colapinto analizó su carrera en el Gran Premio de Bahrein. Franco Colapinto analizó su carrera en el Gran Premio de Bahrein.

Ya cambiando el chip y pensando en lo que viene, el Gran Premio de Singapur del próximo fin de semana, Franco destacó: “Pero lo más positivo, el gran ritmo durante todo el finde en seco. Se viene Singapur, a volver a pelear arriba. ¡Vamos!

Qué había dicho Franco Colapinto ante la prensa tras el 13º puesto en el GP de Bahrein en Malasia: “Fue una tarde muy difícil”

En una carrera condicionada por la lluvia, por la penalización del Gran Premio de Azerbaiyán que lo obligó a salir del fondo, y una errada estrategia de Alpine, que se la jugó con neumáticos para piso seco, cuando todavía la pista estaba mojada, Franco Colapinto igual se las rebuscó para avanzar y terminó 13º en el Gran Premio de Bahrein en Malasia. Si bien, pese al buen ritmo mostrado en carrera, no le alcanzó para llegar a los puntos, escaló ocho posiciones y quedó adelante de su compañero de equipo, Pierre Gasly (16º), quien había largado 9º.

Tras bajarse del Alpine, Franco reconoció que fue una “tarde muy difícil” y apuntó directamente contra dificultades que sufrió en el inicio de la carrera por la estrategia fallida de la escuadra francesa. “Nos quedamos sin grip. Nos quedamos todos patinando en la largada, en el cajón. El auto no salió para adelante”, comenzó Franco en diálogo con la prensa.

Franco Colapinto finalizó 13º en el GP de Bahrein en Malasia. Fotos: Alpine. Franco Colapinto finalizó 13º en el GP de Bahrein en Malasia. Fotos: Alpine.

Además, sobre cómo condicionó su carrera esa elección de neumáticos, explicó: “Una lástima. Obviamente fue la decisión incorrecta. Después había que tomar mucho riesgo para ir rápido con la goma lisa y ya habíamos perdido la carrera. Había que esperar un safety car y estaba muy complicado con la goma lisa”.

“No tomé tanto riesgo, pero íbamos muy muy lento. No había chance. Después sí, con la pista seca y la goma lisa, como habíamos visto antes, tuvimos muy buen ritmo, pasé a todos en pista. Pasé a varios autos que venían adelante mío bastante lejos y tenía mucho mejor ritmo. Eso es positivo obviamente para el futuro, pero una pena que nos haya costado tanto con esa decisión. Creo que si no hubiera sido una buena carrera”, se lamentó el pilarense.

Franco Colapinto finalizó 13º en el GP de Bahrein en Malasia. REUTERS/Jakub Porzycki Franco Colapinto finalizó 13º en el GP de Bahrein en Malasia. REUTERS/Jakub Porzycki

En el repaso de la carrera, Colapinto continuó: “Al final, obviamente con el trencito de las gomas nuevas en el restart, era difícil, no había muchas chances, muchas oportunidades. Porque en el tren era complicado marcar cualquier diferencia con la goma nueva”.

Y remató: ” Fue una tarde muy difícil. No decidimos bien, fue la decisión incorrecta y la peor que pudo ser tomada, pero bueno, es lo que hay. La pista no se secó nunca. Yo pensé que en tres o cuatro vueltas iba a estar seca y no se secó más. Mucha mala suerte, pero hay que trabajar para el futuro y para que cuando pase esto de vuelta, decidamos mejor”.

La apuesta de Alpine que salió mal

El GP de Bahrein en Malasia arrancó torcido para Franco Colapinto y Alpine. Hubo una decisión que condicionó las carreras del argentino y de su compañero, Pierre Gasly, y fue la elección de neumáticos. A partir de ahí, de esa partida detenida en un asfalto mojado que amagaba a secarse, todo fue cuesta arriba.

Al igual que unos pocos, como las dos Ferrari, la escudería francesa optó por largar con neumáticos blandos (de piso seco) mientras la inmensa mayoría lo hizo con intermedios (para lluvia ligera). Había que esperar a las primeras vueltas para saber quién acertó y quién pifió, y la respuesta no tardó en llegar: los primeros 14 tenían intermedios, el 15° y el 16° llevaban medios (para piso seco, pero con mayor durabilidad), y del 17° hasta el último lugar, blandos.

Franco Colapinto y una apuesta inicial que salió mal. EFE/EPA/FAZRY ISMAIL Franco Colapinto y una apuesta inicial que salió mal. EFE/EPA/FAZRY ISMAIL

Para colmo, en la vuelta 10 hubo un safety ca r y todos los que fueron por neumáticos de lluvia pudieron pasar a los slicks con una ventana de tiempo amplísima, dado que los que arrancaron con gomas de piso seco perdieron más de 40 segundos con respecto al resto.

Con el transcurso de la carrera, por el ritmo soberbio que exhibió, Colapinto tuvo la chance de ir para adelante y redondear una carrera positiva: tras haber partido desde las últimas filas, finalizó 13º. Con respecto a Gasly, que se había clasificado 9°, terminó 16° y cerró un día para el olvido.

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