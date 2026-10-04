​La doble presión con la que River saldrá a jugar tras 21 días 

Tres semanas clavadas sin actividad puede ser positivo para algunos o negativo para otros. Leonardo Ponzio, por ejemplo, lamentó el parate por el largo tiempo para “masticar la bronca” de la derrota contra Huracán, pero también valoró que “te fortalece para trabajar”. Como sea, River sabe que tras 21 días saldrá a jugar con poco ritmo de alta competencia y con más presiones que con las que se fue a este receso impensado.

Es que, a lo que ya era un panorama sensible en ambas tablas de cara a esta fecha, los resultados que se dieron entre viernes y sábado le pusieron un grado mayor de dificultad. Principalmente, el triunfo agónico de Barracas Central como visitante contra Atlético Tucumán: si bien es probable que más de un hincha no lo haya visto en vivo y que directamente se haya enterado por alguna app, lo cierto es que eso sacó a River de los puestos de playoffs y lo relegó a un incómodo noveno puesto en la zona, que podría ser peor en caso de que Tigre le gane a Argentinos (también lo superaría).

Si bien la situación no es de total gravedad, el equipo de Ponzio saldrá a jugar el sábado que viene ante Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental con la carga de que solamente un triunfo lo devolverá al top 8: quedó a dos de Barracas, pero si se le dan algunos resultados incluso podría escalar hasta el sexto lugar. Esto, sabiendo que cuando empiece a rodar la pelota, estará con dos encuentros menos que varios de sus competidores directos, lo que puede ponerlo en aprietos. Recién se pondrá al día el miércoles 14, en el postergado contra Sarmiento, en Junín y con hinchas visitantes.

Por otro lado, en la cabeza de River también estará la presión de la tabla anual (al inicio del domingo, 8°), de la que incluso puede caerse de los lugares de clasificación a Sudamericana. Sabiendo que, hasta ahora, Independiente Rivadavia (1°) empató, el triunfo de Boca (2°) le puso más dificultad al milagro que sería alcanzar alguno de los primeros tres puestos para ir a Libertadores (Vélez, tercero, juega el lunes) e Instituto se metió en la discusión con un quinto puesto que será inalcanzable al menos el fin de semana que viene (a cuatro puntos).

Así, con resultados que por ahora tampoco le dan un guiño, lo principal pasará por enfocarse en lo propio e intentar obtener los 18 puntos que quedan en juego para poder aspirar a algo grande en lo numérico. Consciente de que tendrá la chance de descontarle a Boca, que un par de arriba se sacarán puntos (Independiente Rivadavia enfrenta a Rosario Central y Argentinos) y que se enfrentará a los dos peores del año (Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi).

Con calculadora en mano y con la presión que le agregan los resultados ajenos. Así saldrá River a jugar tras 21 días de parate…

La primera mitad de la tabla anual en esta fecha 11. La primera mitad de la tabla anual en esta fecha 11.

​