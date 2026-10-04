​El deseo de Scaloni de jugar con rivales “potentes” y qué dijo de la próxima fecha FIFA 

Fue un resultado lógico: una goleada 7-0 de la vigente subcampeona del mundo ante la Sub 23 de Burkina Faso que había llegado apenas cinco horas antes a Buenos Aires para jugar este partido y que en esta madrugada del domingo tomó el vuelo de regreso. Por eso, en conferencia de prensa, Lionel Scaloni fue consultado respecto a la posibilidad de que la Selección Argentina enfrente a rivales de mayor jerarquía en la próxima fecha FIFA, y si bien dejó en claro que él desea que ocurra, explicó que es difícil.

” En noviembre no tenemos muchas opciones. Son las que hay, estamos barajando los equipos que hay libres. No hay muchas, no es que podemos elegir. Si pudiéramos elegir a lo mejor sería diferente, pero no hay muchas. Está todo cerrado, bloqueado y seguramente iremos afuera a jugar“, expresó en principio el técnico.

Luego, dijo que la disponibilidad está en Asia de cara a la siguiente ventana internacional y que el resto de selecciones ya tienen sus compromisos asegurados: “Lo decía Nico Tagliafico el otro día, lógicamente que sí, me gustaría enfrentar a rivales potentes, pero si no se enfrentan, siempre buscamos la parte positiva. Hemos llegado a competir al mejor nivel no enfrentando a las que dicen que son potencias y el partido que más sufrimos en el Mundial fue teóricamente contra una selección de bajo nivel. Nos gustaría, pero no hay muchas variantes. Hay dos o tres selecciones de Asia y lo demás está todo ocupado. Ya veremos”.

De las sudamericanas, por ejemplo, Brasil y Paraguay harán una gira por Asia y enfrentarán a los mismos rivales, Japón y Singapur, en noviembre; Chile y Colombia se enfrentarán dos veces en ese mes, uno en cada país y Uruguay hará una gira por Norteamérica para jugar contra México y Estados Unidos.

Las europeas, por su lado, tendrán compromisos por la Nations League. Y esa situación es la que hace complejo buscar otro tipo de rivales en estas ventanas.

En amistosos, desde junio del 2022 hasta ahora, la Selección lleva una racha de 21 triunfos al hilo: 5-0 vs. Estonia, 3-0 vs. Honduras, 3-0 vs. Jamaica, 5-0 vs. Emiratos Árabes Unidos, 2-0 vs. Panamá, 7-0 vs. Curazao, 2-0 vs. Australia, 2-0 vs. Indonesia, 3-0 vs. El Salvador, 3-1 vs. Costa Rica, 1-0 vs. Ecuador, 4-1 vs. Guatemala, 1-0 vs. Venezuela, 6-0 vs. Puerto Rico, 2-0 vs. Angola, 2-1 vs. Mauritania, 5-0 vs. Zambia, 2-0 vs. Honduras, 3-0 vs. Islandia, 4-0 vs. Bolivia y 7-0 vs. Burkina Faso.

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