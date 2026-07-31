​Luego de meterse en la lista del Mundial a último momento, Senesi tuvo su primer entrenamiento con el Tottenham 

Los últimos meses de Marcos Senesi fueron totalmente intensos. Primero, el zaguero dejó el Bournemouth tras jugar allí durante cuatro años para pasar al Tottenham. Sin embargo, no realizó la pretemporada con su nuevo club ya que fue llamado a último momento por Lionel Scaloni para que fuera al Mundial con la Selección por la lesión de Leonardo Balerdi. Por eso, a un mes y medio de que se oficializara su pase, el ex San Lorenzo recién ahora pudo conocer a sus nuevos compañeros.

Luego de pasar unos días de vacaciones en Concordia, donde fue declarado ciudadano ilustre, Senesi se dirigió a Londres para formar parte de los entrenamientos bajo el mando de Roberto De Zerbi. Allí, fue recibido por el uruguayo Rodrigo Bentancur, quien le convidó unos mates mientras le mostraba las instalaciones del club.

Senesi tuvo su primer entrenamiento con el Tottenham (Prensa Spurs). Senesi tuvo su primer entrenamiento con el Tottenham (Prensa Spurs).

Así, después de recorrer el centro de entrenamiento, Senesi hizo trabajos en el gimnasio junto a sus nuevos compañeros, siendo el propio Bentancur y el senegalés Pape quienes se mostraron más cercanos a él en este primer día.

De esta forma, luego de lo que fue su salida del Bournemouth y su paso por el Mundial, el zaguero se puso a disposición del DT y espera para tener su debut en algunos de los amistosos que se le vienen al equipo. Sin ir más lejos, este sábado el Tottenham enfrentará al Chelsea. ¿Tendrá sus primeros minutos?

Senesi tuvo su primer entrenamiento con el Tottenham (Prensa Spurs). Senesi tuvo su primer entrenamiento con el Tottenham (Prensa Spurs).

Claro que a más de uno le habrá llamado la atención que, cuando Senesi llegó al entrenamiento de los Spurs, no fue recibido por el Cuti Romero. Esto se debe a que el zaguero, de momento, no volvió a los entrenamientos con el club ya que busca una salida en este mercado de pases.

De hecho, De Zerbi dio detalles sobre su situación y dio a entender que el ex Belgrano no volverá a formar parte del Tottenham: “Después de la semifinal contra Inglaterra intercambiamos algunos mensajes, pero nunca lo llamé para convencerlo de que se quede. Respeté lo que me había dicho”, remarcó.

El Cuti quiere marcharse en este mercado de pases. El Cuti quiere marcharse en este mercado de pases.

Cabe destacar que desde hace varios días circula un interés del Inter por incorporarlo. Si bien recientemente cerró la llegada de John Stones, el Neroazzurro seguiría interesado en el argentino, por lo que las tratativas para incorporarlo siguen abiertas. “Estamos interesados, sin duda, es cierto. Hablamos con el agente y con el Tottenham. Veremos qué pasa”, dijo Piero Ausilio, directivo del club italiano.

A su vez, en menor medida, el Cuti también es seguido por el Barcelona, aunque no lo tendría como prioridad de mercado, pues cuentan con los flamantes campeones del mundo Pau Cubarsí y Eric García, el también español Gerard Martín, y el uruguayo Ronald Araújo.

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