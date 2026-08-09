​No levanta: la floja racha que River estiró en los partidos que arranca perdiendo 

A los flojísimos números que River acumuló en su derrota frente a Tigre, el equipo de Eduardo Coudet también sumó en una estadística negativa que refleja la falta de rebeldía que hace tiempo está presente en el ambiente. Con el 1-0 sufrido frente al Matador en Victoria, el Millonario alcanzó los 29 partidos consecutivos sin poder remontar un resultado.
Para encontrar el último partido dado vuelta por el conjunto de Núñez hay que retroceder el tiempo hasta el 6 de noviembre del 2024, cuando Marcelo Gallardo era el entrenador y su equipo derrotó a Instituto en Alta Córdoba después de arrancar perdiendo.
Aquel encuentro terminó 3-2: empezó abajo por un gol de Gregorio Rodríguez, convirtieron Pablo Solari y Paulo Díaz, se lo empataron y se lo llevó en el final gracias a un gol de Facundo Colidio, quien recientemente fue vendido al Vasco da Gama de Brasil por el Millonario.
A partir de esta fecha, de la que pasaron 641 días corridos, que River no ha logrado dar vuelta un partido que comenzó perdiendo. De los 29 que arrancó en desventaja, 21 terminaron en derrota -algo que sucedió en estos cinco partidos de este segundo semestre del 2026- y ocho finalizaron en empate.
Eso sí, de estos 29 encuentros sin poder remontar, apenas siete son bajo la dirección técnica del Chacho Coudet, aunque no lo excluye ya que, entre los tantos problemas que tiene que solucionar, uno es el de arreglarle esta mandíbula floja que tiene River, que con el paso de los partidos parece mostrarse más débil cuando recibe la primera piña.
El uno por uno de los 28 partidos que River no pudo remontar
Liga Profesional 2024 – fecha 21 – 21/11: Independiente Rivadavia 2-1 River
Liga Profesional 2024 – fecha 27 – 14/12: Racing 1-0 River
Torneo Apertura 2025 – fecha 1 – 25/01: Platense 1-1 River
Torneo Apertura 2025 -fecha 8 – 01/03: River 0-2 Estudiantes
Torneo Apertura 2025 – fecha 11 – 29/03: River 2-2 Rosario Central
Torneo Apertura 2025 – fecha 13 – 13/04: River 1-1 Talleres
Copa Libertadores 2025 – fase de grupos – 23/04: River 2-2 Independiente del Valle
Torneo Apertura 2025 – cuartos de final – 20/05: River 1-1 Platense (perdió por penales)
Mundial de Clubes 2025 – fase de grupos – 25/06: River 0-2 Inter
Copa Libertadores 2025 – ida cuartos de final – 17/09: River 1-2 Palmeiras
Torneo Clausura 2025 – fecha 9 – 20/09: Atlético Tucumán 2-0 River
Torneo Clausura 2025 – fecha 10 – 28/09: River 1-2 Riestra
Torneo Clausura 2025 – fecha 12 – 12/10: River 0-1 Sarmiento
Torneo Clausura 2025 – fecha 14 – 02/11: River 0-1 Gimnasia
Torneo Clausura 2025 – fecha 15 – 09/11: Boca 2-0 River
Torneo Clausura 2025 – octavos de final – 24/11: Racing 3-2 River
Torneo Apertura 2026 – fecha 4 – 07/02: River 1-4 Tigre
Torneo Apertura 2026 – fecha 5 – 12/02: Argentinos 1-0 River
Torneo Apertura 2026 – fecha 6 – 22/02: Vélez 1-0 River
Torneo Apertura 2026 – fecha 8 – 02/03: Independiente Rivadavia 1-1 River
Torneo Apertura 2026 – fecha 15 – 19/04: River 0-1 Boca
Torneo Apertura 2026 – fecha 9 – 03/05: River 0-1 Atlético Tucumán
Torneo Apertura 2026 – octavos de final – 10/05: River 2-2 San Lorenzo (ganó por penales)
Copa Sudamericana 2026 – fase de grupos – 20/05: River 1-1 Bragantino
Copa Argentina 2026 – 16vos. de final – 17/07: River 1-3 Aldosivi
Torneo Clausura 2026 – fecha 1 – 25/07: River 0-1 Barracas Central
Torneo Clausura 2026 – fecha 2 – 29/07: River 0-1 Gimnasia
Torneo Clausura 2026 – fecha 3 – 2/08: River 0-1 Rosario Central
Torneo Clausura 2026 – fecha 4 – 8/08: Tigre 1-0 River