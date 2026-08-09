​No levanta: la floja racha que River estiró en los partidos que arranca perdiendo 

A los flojísimos números que River acumuló en su derrota frente a Tigre, el equipo de Eduardo Coudet también sumó en una estadística negativa que refleja la falta de rebeldía que hace tiempo está presente en el ambiente. Con el 1-0 sufrido frente al Matador en Victoria, el Millonario alcanzó los 29 partidos consecutivos sin poder remontar un resultado.

Para encontrar el último partido dado vuelta por el conjunto de Núñez hay que retroceder el tiempo hasta el 6 de noviembre del 2024, cuando Marcelo Gallardo era el entrenador y su equipo derrotó a Instituto en Alta Córdoba después de arrancar perdiendo.

River terminó un nuevo partido sin poder remontar (Foto: Fernando de la Orden). River terminó un nuevo partido sin poder remontar (Foto: Fernando de la Orden).

Aquel encuentro terminó 3-2: empezó abajo por un gol de Gregorio Rodríguez, convirtieron Pablo Solari y Paulo Díaz, se lo empataron y se lo llevó en el final gracias a un gol de Facundo Colidio, quien recientemente fue vendido al Vasco da Gama de Brasil por el Millonario.

A partir de esta fecha, de la que pasaron 641 días corridos, que River no ha logrado dar vuelta un partido que comenzó perdiendo. De los 29 que arrancó en desventaja, 21 terminaron en derrota -algo que sucedió en estos cinco partidos de este segundo semestre del 2026- y ocho finalizaron en empate.

Los jugadores de River festejando aquel triunfo en Alta Córdoba. Los jugadores de River festejando aquel triunfo en Alta Córdoba.

Eso sí, de estos 29 encuentros sin poder remontar, apenas siete son bajo la dirección técnica del Chacho Coudet, aunque no lo excluye ya que, entre los tantos problemas que tiene que solucionar, uno es el de arreglarle esta mandíbula floja que tiene River, que con el paso de los partidos parece mostrarse más débil cuando recibe la primera piña.

El uno por uno de los 28 partidos que River no pudo remontar

Liga Profesional 2024 – fecha 21 – 21/11: Independiente Rivadavia 2-1 River

Liga Profesional 2024 – fecha 27 – 14/12: Racing 1-0 River

Torneo Apertura 2025 – fecha 1 – 25/01: Platense 1-1 River

Torneo Apertura 2025 -fecha 8 – 01/03: River 0-2 Estudiantes

Torneo Apertura 2025 – fecha 11 – 29/03: River 2-2 Rosario Central

Torneo Apertura 2025 – fecha 13 – 13/04: River 1-1 Talleres

Copa Libertadores 2025 – fase de grupos – 23/04: River 2-2 Independiente del Valle

Torneo Apertura 2025 – cuartos de final – 20/05: River 1-1 Platense (perdió por penales)

Mundial de Clubes 2025 – fase de grupos – 25/06: River 0-2 Inter

Copa Libertadores 2025 – ida cuartos de final – 17/09: River 1-2 Palmeiras

Torneo Clausura 2025 – fecha 9 – 20/09: Atlético Tucumán 2-0 River

Torneo Clausura 2025 – fecha 10 – 28/09: River 1-2 Riestra

Torneo Clausura 2025 – fecha 12 – 12/10: River 0-1 Sarmiento

Torneo Clausura 2025 – fecha 14 – 02/11: River 0-1 Gimnasia

Torneo Clausura 2025 – fecha 15 – 09/11: Boca 2-0 River

Torneo Clausura 2025 – octavos de final – 24/11: Racing 3-2 River

Torneo Apertura 2026 – fecha 4 – 07/02: River 1-4 Tigre

Torneo Apertura 2026 – fecha 5 – 12/02: Argentinos 1-0 River

Torneo Apertura 2026 – fecha 6 – 22/02: Vélez 1-0 River

Torneo Apertura 2026 – fecha 8 – 02/03: Independiente Rivadavia 1-1 River

Torneo Apertura 2026 – fecha 15 – 19/04: River 0-1 Boca

Torneo Apertura 2026 – fecha 9 – 03/05: River 0-1 Atlético Tucumán

Torneo Apertura 2026 – octavos de final – 10/05: River 2-2 San Lorenzo (ganó por penales)

Copa Sudamericana 2026 – fase de grupos – 20/05: River 1-1 Bragantino

Copa Argentina 2026 – 16vos. de final – 17/07: River 1-3 Aldosivi

Torneo Clausura 2026 – fecha 1 – 25/07: River 0-1 Barracas Central

Torneo Clausura 2026 – fecha 2 – 29/07: River 0-1 Gimnasia

Torneo Clausura 2026 – fecha 3 – 2/08: River 0-1 Rosario Central

Torneo Clausura 2026 – fecha 4 – 8/08: Tigre 1-0 River

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