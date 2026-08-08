​Enner en Buenos Aires: el itinerario de un día largo para la nueva figura de Boca 

Ya había tenido su primera aparición pública desde que el mundo fútbol lo percibe como jugador de Boca. Aún sin necesitar pisar Argentina, a Enner Valencia lo abordaron en el aeropuerto de Quito (punto de partida de un viaje que tuvo una escala en Panamá antes de aterrizar cerca de las 5 de la mañana en Ezeiza) y ya lo hicieron declarar con la azul y oro implícitamente puesta.

Video: Ezequiel Polanco

Sin embargo, en su arribo al país también habló, pero ya con los cronistas que habitualmente cubren el día a día xeneize. Y soltó una frase que describe su llegada, cuando se le preguntó por la chance que dejó pasar de volver a Emelec, su casa en Ecuador: “A Boca es imposible decirle que no”, soltó antes de seguir respondiendo y dejar el aeropuerto.

Tras hacer una parada en el hotel de la concentración del plantel y acomodarse para los días que pasará hasta encontrar una vivienda acorde a sus necesidades, el delantero se trasladará hasta el barrio de Barracas para hacerse la revisión médica.

Luego, firmará su contrato por 18 meses con el club y -ahí sí- volver al lugar donde están sus compañeros para compartir las últimas horas antes de viajar hasta a la cancha de Huracán para el partido de la tarde frente a Vélez. En su caso, hasta ese momento se mantendrá la incógnita sobre si el ecuatoriano asistirá o no.

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