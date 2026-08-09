​Atento, Boca: desde España también buscan al Changuito Zeballos 

El futuro de Exequiel Zeballos sigue lejos de estar definido. Mientras el delantero continúa entrenándose apartado del plantel profesional de Boca y la posibilidad de Napoli permanece en compás de espera, desde España apareció un nuevo interesado. Y esta vez hubo confirmación pública: el Celta de Vigo tiene al Changuito entre los futbolistas que analiza para reforzar su ataque.

Quien lo reconoció fue Marcos Garcés, director deportivo del club español. Consultado específicamente por el delantero de Boca y sobre si se encuentra entre los nombres apuntados en este mercado, no esquivó la pregunta.

“Estamos viendo un par de jugadores. Para nosotros y el entrenador es muy necesario traer un jugador arriba que nos dé desequilibrio, habilidad en el uno contra uno y nos ayude a abrir defensas cerradas. Es uno de los jugadores que estamos viendo”, aseguró.

Eso sí, Garcés también puso cautela respecto de las posibilidades de que la negociación avance rápidamente: “No sé qué tan cerca puede estar”.

La aparición del Celta se produce en un momento particular para Zeballos. Con contrato hasta diciembre de este año, el delantero de 24 años no llegó a un acuerdo con Boca para renovar su vínculo y actualmente trabaja apartado del plantel que conduce Rodolfo Arruabarrena.

El presente de Zeballos en Boca Predio

El Changuito se entrena en Boca Predio acompañado por un preparador físico, pero no participa de las prácticas del grupo principal ni viene formando parte de las convocatorias del Vasco. Tanto el club como el jugador entienden que una salida durante este mercado puede ser la mejor solución. El calendario, además, mete presión: si no renueva ni es transferido, en diciembre podrá marcharse en condición de libre.

Hasta ahora, el equipo que había picado en punta era Napoli. Desde Italia surgió una propuesta que contempla un contrato por cinco temporadas para Zeballos y una transferencia que rondaría los 8.500.000 euros.

Sin embargo, la operación se enfrió en los últimos días por una cuestión interna del club italiano. Napoli cuenta con un plantel numeroso y necesita desprenderse primero de cuatro o cinco futbolistas jóvenes antes de incorporar nuevas piezas. Una vez que consiga liberar esos lugares, la intención es volver a avanzar por el delantero de Boca.

El Changuito se entrena apartado en Boca Predio (Prensa Boca). El Changuito se entrena apartado en Boca Predio (Prensa Boca).

La chance del Napoli sigue vigente

Por eso, la negociación no está caída. En Italia todavía existe optimismo respecto de la posibilidad de concretar el traspaso y las partes mantienen la intención de encontrar un acuerdo, aunque por ahora todo quedó a la espera de esos movimientos.

Y mientras Napoli acomoda su plantel, apareció competencia desde España. Celta busca precisamente un atacante capaz de desequilibrar en el mano a mano y romper defensas cerradas, características que su director deportivo destacó al explicar el perfil pretendido.

Zeballos espera y Boca también. Con el contrato entrando en sus últimos meses y el Changuito trabajando separado del grupo, el objetivo es encontrar una salida antes de diciembre. Napoli sigue ahí, aunque en pausa. Ahora, desde Vigo, apareció otro interesado.

El último partido de Zeballos fue el 28 de mayo contra Universidad Católica (EFE). El último partido de Zeballos fue el 28 de mayo contra Universidad Católica (EFE).

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