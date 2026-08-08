​A Victoria por la victoria: River y las claves para cortar la mala racha vs. Tigre 

Hay miles de frases con la palabra victoria. Desde filosóficas hasta usadas en la política. El tema para River es que deberá meter una victoria en Victoria, algo que naturalmente puede encontrarse en los archivos, pero que en la actualidad sumó varios niveles de complejidad. Y que, a su vez, es sumamente imprescindible: cortar el sangrado de las cuatro derrotas consecutivas (cinco a nivel local) se impone y entra en el terreno de las obligaciones este sábado a las 17 contra el complejo Tigre.

Porque aún cuando la semana pareció estabilizarse en los últimos días con la confirmación del fichaje estelar de Thiago Almada, lo futbolístico nuevamente se pone en agenda. Y ahí es donde urge la preocupación de un Chacho Coudet que el lunes eligió comunicar fuerte en su WhatsApp, luego de confirmar internamente su continuidad: si el equipo no empieza a dar señales positivas desde el juego ni cambia el muy mal andar de estos últimos partidos, no habrá refuerzo que logre torcer el rumbo.

El mensaje de Coudet en WhatsApp. El mensaje de Coudet en WhatsApp.

Y si ya de por sí no hay rivales sencillos para este River (probablemente, su mayor adversario sea él mismo), el Matador de Diego Dabove promete ser uno de esos que lo obligará a trabajar demasiado para irse con tres puntos tan vitales como la nafta para un auto. Por más que no tenga a su goleador David Romero (se despidió para irse al Parma), viene entonado luego de una muy buena clasificación en la Sudamericana ante Nacional y un triunfazo en el Cilindro y, como si fuera poco, tiene al Pity Martínez en su once inicial (no podrá contar con Ian Subiabre, recientemente cedido pero con una cláusula para no jugar este partido).

Gonzalo Pity Martínez convirtió para Tigre en cancha de Racing. (Prensa Tigre) Gonzalo Pity Martínez convirtió para Tigre en cancha de Racing. (Prensa Tigre)

Un panorama que el Chacho intentará que sea bastante más alentador poniendo en cancha buena parte de los millones que lleva gastados. Porque mientras Almada observará desde Madrid a sus nuevos compañeros y empezará a cranear paredes y jugadas con los ofensivos, Angelito Correa será el encargado de llevar la batuta creativa (vuelve por el transferido Facundo Colidio) y podrían darse dos estrenos: síntoma de las diferentes urgencias que tiene River, Francisco Ortega saldría al campo con tres entrenamientos en lugar del lesionado Marcos Acuña y el joven Tobías Andrada también cuenta con buenas chances de estar desde el arranque, con el objetivo de darle una mayor fluidez al juego desde el mediocampo (dejaría su lugar Fausto Vera).

Vuelve Correa. Foto: prensa River Vuelve Correa. Foto: prensa River

Un sector ofensivo que completarían los chicos Lautaro Pereyra (o Galván) y Joaquín Freitas y un Rafa Borré que le saca ventaja física a Lucas Beltrán. La prueba para todos ellos no será menor: al equipo le cuesta mucho generar situaciones claras, es el único de los 30 sin puntos ni goles y este pésimo arranque ya lo dejó 11° en la anual, incluso afuera de la zona de Copa Sudamericana (a ocho unidades del Repechaje de la Libertadores).

Encima, a este combo que por ahora no tiene a la continuidad de Coudet como un tema de agenda (desde el seno del club sostienen que no es una opción cambiar incluso en un escenario de derrota), se le agrega que ya el miércoles pone primera en los octavos de la Sudamericana: conseguir un triunfo que funcione como un bálsamo y un funcionamiento acorde al rico plantel harán que la visita a Independiente Santa Fe pueda ser encarada con una mayor confianza. Algo determinante para traerse un buen resultado y, en una de esas, definir la serie en el Monumental con la presencia de Almada.

Foto Maxi Failla Foto Maxi Failla

Un refuerzo que, a la distancia, estará hinchando por sus nuevos compañeros y para que el clima general cuando llegue sea un poco mejor que el actual. Para eso, se impone ganar y empezar a conseguir un oxígeno que muy rápidamente en el semestre se empieza a acabar: sumar la quinta caída seguida podría generar un ambiente similar al que se vivió la semana pasada en el Monumental, o incluso peor.

Con victoria hay mil frases. La que necesita River es la victoria en Victoria…

Los 11 de Tigre para enfrentar a River

Felipe Zenobbio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Benegas; Jabes Saralegui, Martín Garay, Jalil Elías, Santiago López; Gonzalo Martínez, Ignacio Russo. DT Diego Dabove

Los 11 de River para enfrentar a Tigre

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, L. M. Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Aníbal Moreno; Ángel Correa, L. Pereyra/Galván; Joaquín Freitas, Rafael Borré. DT Eduardo Coudet

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