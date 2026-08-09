​Cuti Romero fue reconocido como Cordobés Destacado 

Mientras define su futuro, Cristian Romero aprovecha sus últimos días de descanso en su tierra natal, donde fue reconocido como Cordobés Destacado.

El defensor de la Selección Argentina (que puede irse del Tottenham en este mercado de pases) fue homenajeado por el Municipio de Córdoba por su exitosa carrera deportiva.

El encargado de entregarle la plaqueta fue Daniel Passerini, intendente de la zona que lo recibió en su despacho y le dedicó unas sentidas palabras en redes sociales en nombre de todos los habitantes. ” Gracias Cuti por representar siempre con orgullo a nuestra ciudad“, aseguró.

Luego, el zaguero que fue campeón del mundo en Qatar apareció en el escenario de Q’Lokura en la Plaza de la Música y disfrutó de una noche a puro cuarteto con la gente.

A pesar de haber conquistado una Europa League con sus colores, Cristian Romero parece decidido a terminar su ciclo en el Tottenham tras luchar por no descender en las últimas dos temporadas.

Aunque el Inter picaba en punta como principal candidato, el que se sumó a la puja por su contratación fue el Atlético de Madrid, donde militan varios compañeros de la Selección Argentina con Diego Simeone en el banco.

Cristian Romero en el Mundial 2026. (REUTER) Cristian Romero en el Mundial 2026. (REUTER)

Una primera oferta de €30.000.000 no es suficiente para el cuadro británico. Por ende, según informó el diario Marca, el equipo de Londres le exigió 40 millones al Colchonero, número medianamente lejos de los 50.000.000 que cotiza el defensor en base al sitio Transfermarkt.

Barcelona y Real Madrid también son equipos que sonaron como posibles destinos porque ya habían mostrado interés por él tiempo atrás. No obstante, quien está activamente en la lucha es el cuadro de Lautaro Martínez. De hecho, en Italia afirman que los Nerazzurri habrían acercado €35.000.000 fijos más otros cinco en variables.

Cristian Romero en la cancha del Tottenham. (REUTER) Cristian Romero en la cancha del Tottenham. (REUTER)

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