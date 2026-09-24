​Nicolás Giménez, el argentino que marcó un doblete para Emiratos Árabes Unidos 

Hay un argentino que está haciendo ruido bien lejos de casa. Nicolás Giménez fue una de las grandes figuras de Emiratos Árabes Unidos en la goleada 4-0 ante Yemen por la Copa de Naciones del Golfo.

El mediocampista ofensivo, nacionalizado emiratí, apareció dos veces para dejar su sello en el partido y se convirtió así en uno de los nombres propios de una selección que comenzó con el pie derecho su participación en la competición. Emiratos dominó el encuentro y terminó imponiéndose con claridad ante Yemen.

Nicolás Giménez: doblete y goleada de Emiratos Árabes Unidos

Emiratos salió decidido a imponer condiciones y rápidamente encontró los caminos para lastimar a Yemen. El primer golpe llegó de la mano de Giménez, quien recibió dentro del área, se acomodó y definió con la izquierda para abrir el marcador.

La jugada tuvo un detalle bien argentino, control, enganche y definición. La pelota terminó contra el travesaño antes de meterse y significó el 1-0 para un equipo que ya empezaba a mostrar su superioridad.

Con el partido encaminado, Emiratos siguió buscando y volvió a encontrar el arco rival. Llegó el segundo tanto en contra y, poco después, Luan Pereira apareció para aumentar la diferencia y dejar a Yemen cada vez más lejos de una reacción.

Pero todavía faltaba otra aparición del argentino. Un centro cayó dentro del área y Giménez ganó desde arriba para meter un cabezazo bajo, imposible para el arquero. Así llegó su segundo tanto de la noche y el 4-0 definitivo.

El doblete fue una actuación especial para el futbolista nacido en Argentina, que encontró en Emiratos Árabes Unidos un nuevo lugar para desarrollar su carrera y representar internacionalmente a ese país.

De Nueva Chicago a Emiratos Árabes Unidos

Giménez comenzó su carrera en Nueva Chicago y luego pasó por Talleres de Córdoba. También vistió las camisetas de San Martín de Tucumán y Arsenal de Sarandí, antes de dar el salto al fútbol de Emiratos.

En 2020 llegó al Baniyas Club, donde continuó su carrera hasta pasar al Al-Wasl, su actual equipo. Allí se consolidó en el fútbol emiratí y posteriormente obtuvo la nacionalidad para representar a la selección.

Nicolás Giménez en la selección de Emiratos Árabes (@gimenez_nico10) Nicolás Giménez en la selección de Emiratos Árabes (@gimenez_nico10)

La particularidad de Emiratos también quedó expuesta en este partido. De los once futbolistas que salieron desde el arranque, solamente uno nació en el país. Los otros diez son jugadores nacionalizados, una característica que se repite en el seleccionado.

Para Giménez, la noche tuvo un sabor especial, dos goles, una goleada y el festejo con la camiseta emiratí. Un argentino que encontró su lugar a miles de kilómetros de casa y que, esta vez, fue decisivo para que Emiratos arrancara la Copa del Golfo con una sonrisa.

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