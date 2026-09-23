​El fuerte respaldo de Di Carlo a Ponzio en River: “No hay que volverse loco…” 

La política institucional y la pelota casi siempre van de la mano en el anillo interno del Monumental. En medio de un martes agitado y de muchísima rosca tras el regreso del club al Comité Ejecutivo de la AFA, que incluyó llevar una propuesta con seis puntos de reformas, el presidente Stefano Di Carlo aprovechó la ocasión para bajar también un mensaje de tranquilidad sobre el presente de River y respaldar con firmeza el trabajo de Leonardo Ponzio como DT interino.

En la antesala del inicio de la tradicional cena anual solidaria de la Fundación River, Di Carlo se mostró muy cauto a la hora de evaluar los primeros pasos del emblemático ex capitán en el banco de suplentes. “Creo que no es el día para hacer análisis del caso pero tenemos expectativas, herramientas, River empieza a jugar mejor. Es un proceso, no hay que volverse loco”, aseguró el máximo dirigente en TyC Sports, dejando en claro que puertas adentro hay un clima de ilusión a futuro.

En esa misma línea, y tras mencionar los motivos que llevaron a River a plantarse como oposición en su vuelta a la AFA, destacó la mejoría futbolística del plantel. “Claramente no estamos igual que hace un mes, ni que hace tres ni seis: hemos evolucionado y es el tiempo que hemos marcado en la última conferencia de prensa que el proceso iba a llevar”, agregó, reafirmando la total confianza en Ponzio.

Las palabras de apoyo presidencial llegaron después de una última reunión de CD, en la que los dirigentes aprobaron el contrato formal que firmó el entrenador hasta agosto de 2027. Sin embargo, en Núñez aclararon rápidamente que este paso burocrático no garantiza su continuidad oficial para la temporada 2027.

¿De qué se trata, entonces? Es pura y exclusivamente una exigencia reglamentaria de Viamonte. La AFA establece de manera taxativa que un director técnico no puede ejercer el cargo en condición de interino durante más de dos partidos oficiales consecutivos. Además, determina asimismo que ningún entrenador puede firmar un contrato por un período inferior a un año.

Ante esta estricta restricción, la dirigencia millonaria confeccionó un vínculo formal para evitar cualquier tipo de sanción disciplinaria. Se trata de una cuestión administrativa que le permite continuar al frente del equipo, pero que no modifica necesariamente el carácter de su gestión. Así, mientras el León sigue sumando rodaje y aprovechará la fecha FIFA para moldear a su equipo, en la CD le dan el respaldo necesario para que siga trabajando con tranquilidad.

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