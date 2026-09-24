​El técnico que eligieron Lionel Messi y Luis Suárez para Deportivo LSM 

Deportivo LSM, el club que pertenece a Luis Suárez y Lionel Messi y que compite en la Primera C de Uruguay, anunció al reemplazante de Rafael Cánovas, el entrenador que había sido cesado durante la semana: se trata de Álvaro Apólito, un exjugador de Nacional que en su CV tiene antecedentes como ayudante de campo en Central Español, Uruguay Montevideo, Deportivo Maldonado y Albion. Lo acompañan Andrés Suárez (ayudante técnico) y Nathan Perla (preparador físico). El equipo marcha en posiciones intermedias de la tabla de la C.

Este DT, de 37 años, también fue jugador de Cerro, Juventude (Brasil), Sud América, Huracán, Central Español, Huracán Buceo y Villa Española.

Deportivo LSM se ubica en el séptimo puesto, con 13 puntos a 10 del líder, el Sportivo Bella Italia del que es propietario Fernando Muslera, y a ocho de Bella Vista, que es escolta. El campeón del Torneo Final ascenderá a la Segunda División Profesional y el segundo disputará una final por el segundo ascenso con Deutscher, ganador del Torneo Inicial.

El sistema de juego preferido de Apólito es el 4-3-3, algo muy similar al que acostumbran a jugar Leo y Lucho, tanto en Barcelona como ahora en Inter Miami.

El equipo cuenta con futbolistas bien valorados por la prensa charrúa por la trayectoria: Kevin Larrea, Keke Almeida, Enrique Etcheverry, Mario Risso, Rodrigo Pastorini y Rodrigo Amaral.

Álvaro Apólito, nuevo entrenador de Deportivo MLS. Álvaro Apólito, nuevo entrenador de Deportivo MLS.

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