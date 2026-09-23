​De Karim Benzema y Mauro Icardi a Sergio Ramos: las grandes estrellas del fútbol mundial que siguen libres y sin club 

El mercado de pases cerró en las principales ligas del continente europeo, pero todavía hay nombres pesados que no encontraron dónde continuar sus carreras. Desde campeones de Champions y Europa League hasta delanteros -que hace poco tenían ofertas de sobra- con promedios sobre la media, varios acumulan títulos que explican por qué resulta llamativo verlos todavía sin camiseta. Ahora, todos comparten una misma situación: el pase en su poder y la búsqueda de un nuevo destino.

Los jugadores argentinos que están sin club

Mauro Icardi

El ex Galatasaray encabeza la lista y extraña que siga sin club. El rosarino, de 33 años, quedó libre después de su última temporada en el fútbol turco y, en las últimas semanas, la Lazio apareció como una de las opciones para su futuro.

El club italiano ya había contactado a la entorno de Icardi durante el mercado de pases y, con Icardi todavía disponible, la posibilidad de un regreso a la Serie A volvió a tomar fuerza. Pero el imponderable no tardó en aparecer: Gennaro Gattuso, ex seleccionador de la Azzurra, terminó de cerrar esa puerta.

Mauro Icardi, libre de Galatasaray (Reuters). Mauro Icardi, libre de Galatasaray (Reuters).

El vigente entrenador de la Lazio reconoció la jerarquía del argentino, aunque explicó que el club ya había tomado otras decisiones para su ataque. “Hizo 250 goles en su carrera y nadie discute su valor”, dijo el técnico, antes de dejar claro que prefería respetar el armado que ya había definido.

Luciano Vietto

El otro nombre destacado es Luciano Vietto, quien tuvo un regreso fugaz al fútbol argentino. El delantero, de 32 años, llegó a San Lorenzo en enero, después de no ser tenido en cuenta en Racing, pero rescindió su contrato a fines de junio, apenas cinco meses después y con vínculo vigente hasta diciembre. En el Ciclón disputó 14 partidos, cinco como titular, marcó tres goles y dio una asistencia.

Su salida dejó un lugar en el ataque que el Cuervo buscó cubrir con Facundo Farías, quien llegó desde Estudiantes a préstamo por un año, sin cargo y con una opción de compra de tres millones de dólares por el 80% del pase.

Luciano Vietto rescindió en junio con San Lorenzo. (Foto: @Copa_Argentina) Luciano Vietto rescindió en junio con San Lorenzo. (Foto: @Copa_Argentina)

Las figuras de Europa que buscan equipo

Karim Benzema

Cuesta encontrar un apellido más llamativo entre los futbolistas que todavía buscan club que el de Karim Benzema. El ganador del Balón de Oro 2022 rescindió de común acuerdo con Al-Hilal el 31 de agosto y quedó con el pase en su poder.

El francés, de 38 años, incluso tuvo una ventana, una pequeña posibilidad de volver al lugar donde todo comenzó. El Lyon quiso repatriarlo, pero la operación no prosperó por el vínculo que Benzema mantiene como embajador de la Liga Saudí hasta 2030, pese a que ya no tiene contrato como futbolista con el Al-Hilal.

Karim Benzema, ganador del Balón de Oro 2022 (Reuters). Karim Benzema, ganador del Balón de Oro 2022 (Reuters).

Dani Carvajal

Otro campeón que espera destino es Dani Carvajal. El lateral, de 34 años, cerró una etapa sumamente exitosa en el Real Madrid y se despidió con 27 títulos, seis Copas de Europa y 450 partidos con la camiseta blanca. El club confirmó en mayo que su ciclo terminaría al final de la temporada.

Dani Carvajal, histórico del Real Madrid. (EFE) Dani Carvajal, histórico del Real Madrid. (EFE)

Paul Pogba

Paul Pogba, aquel joven que se robó las miradas de más de un futbolero en el Mundial de Rusia 2018, transita una situación diferente a los 33 años. El francés había vuelto al fútbol europeo con Monaco después de un largo período sin actividad, pero su aventura en el Principado duró poco: ambas partes acordaron la rescisión en agosto, antes del comienzo de la nueva temporada.

Paul Pogba duró poco en el Monaco. (EFE) Paul Pogba duró poco en el Monaco. (EFE)

Sergio Ramos

A los 40 años, Sergio Ramos es otro de los experimentados que sigue sin club. El defensor español terminó su etapa en Monterrey a fines del año pasado, con 34 partidos y ocho goles, y desde entonces su situación permanece en stand by. Todavía no anunció su retiro.

Sergio Ramos en Monterrey. (Reuters) Sergio Ramos en Monterrey. (Reuters)

Riyad Mahrez

El extremo argelino terminó su ciclo en Al Ahli después de tres temporadas en Arabia Saudita. El club anunció su salida en julio, luego de una etapa en la que disputó 122 partidos, convirtió 37 goles y aportó 46 asistencias. A los 35 años, el ex Manchester City todavía no definió dónde continuará su carrera.

El argelino dejó el Al Ahli de Arabia Saudita. (Reuters) El argelino dejó el Al Ahli de Arabia Saudita. (Reuters)

Jadon Sancho

A préstamo del Manchester United y campeón de la última Europa League con el Aston Villa, Jadon Sancho (26 años) terminó su vínculo con los Red Devils y ahora busca nuevo club.

Jadon Sancho con la Europa League 2025/26 que ganó con Chelsea. (Reuters) Jadon Sancho con la Europa League 2025/26 que ganó con Chelsea. (Reuters)

​