​El nuevo desafío de Agustín Pichot: tendrá su equipo en la Fórmula E 

Agustín Pichot nunca terminó de abandonar la competencia ni de estar moviéndose. Si decía que no le gustaba viajar en avión -cuando no había Internet en los vuelos- porque perdía tiempo. Así, después de una carrera con cuatro Mundiales, ser capitán de Los Pumas que consiguieron el histórico bronce en Francia 2007 y convertirse luego en uno de los dirigentes más influyentes del rugby mundial, el ex medio scrum encontró otros terrenos donde canalizar esa necesidad de competir. Primero fueron los negocios y la producción audiovisual, después la energía verde y ahora se metió de lleno en el automovilismo.

Pichot es actualmente CEO de Growth and Energy de Fortescue, gigante australiano que acaba de comprar la estructura de Team Penske en la Fórmula E y que competirá desde la temporada 2026/27 bajo el nombre Fortescue Zero Racing, sujeto a las aprobaciones finales de la categoría y la FIA. Será, además, el primer equipo de propiedad australiana que participe del campeonato.

Pichot y un nuevo desafío

La noticia agrega otra estación a una vida profesional bastante particular de Ficha. Después de abandonar la práctica del rugby, Pichot fundó en 2011 PEGSA, productora que hoy cuenta con más de 600 empleados, trabaja en más de 40 países y desarrolla contenidos deportivos y de entretenimiento. Paralelamente, en 2018 ingresó a Fortescue para desarrollar sus negocios de minería, energía e infraestructura en Latinoamérica y fue escalando hasta ser nombrado en julio de 2025 CEO de Growth and Energy, uno de los dos responsables que conducen las principales áreas de la compañía.

Agustín Pichot sigue siendo representante argentino en World Rugby. Agustín Pichot sigue siendo representante argentino en World Rugby.

Ahora, el ex Puma de 52 años tendrá al automovilismo como otra vidriera. Fortescue no llega a la Fórmula E desde cero: su división tecnológica tiene raíces en Williams Advanced Engineering, trabaja desde hace años en electrificación y ya es proveedora oficial del sistema de recarga ultrarrápida Pit Boost de la categoría.

Un equipo que ya empieza a tomar forma

Fortescue Zero Racing utilizará motores Jaguar y debutará junto con la nueva generación Gen4, cuyos autos superarán los 335 km/h, acelerarán de 0 a 100 km/h en alrededor de 1,8 segundos y tendrán un 50% más de potencia en carrera que los actuales Gen3 Evo.

Y en las últimas horas apareció otra novedad importante: el equipo nombró como Team Principal a Jim Wright, un experimentado ejecutivo que trabajó en estructuras como Williams F1, Toro Rosso, Virgin Racing, Mahindra, Venturi y Andretti. Los pilotos, en cambio, todavía no fueron anunciados.

Pichot en el histórico Mundial 2007. Pichot en el histórico Mundial 2007.

Por eso Pichot dejó claro que la llegada a la Fórmula E no responde solamente a una estrategia de exposición de marca. “Durante más de una década, Fortescue Zero ha sido el cerebro detrás de algunas de las tecnologías pioneras que impulsan y transforman las carreras eléctricas”, explicó el argentino al anunciar este desembarco. La compañía ya trabajaba desde afuera de la pista y ahora decidió dar un paso mucho más grande.

“Ahora vamos a mostrarle al mundo cómo también podemos competir en la pista. Pasar del pit lane a la parrilla es el siguiente capítulo de nuestra historia en el automovilismo”, agregó Pichot. La adquisición de la estructura de Penske permitirá que Fortescue Zero Racing tenga dos autos impulsados por Jaguar cuando comience la temporada 2026/27.

El ex capitán de Los Pumas incluso utilizó un lenguaje que remite a sus tiempos como deportista para definir la ambición con la que encararán el proyecto. “ Estamos acá para correr, ganar e innovar”, aseguró. Y enseguida explicó el espíritu competitivo que pretende trasladar al nuevo equipo: “En Fortescue está en nuestro ADN ir al extremo, superar los límites e ir más lejos y más rápido que nuestros competidores”.

Pero Pichot también remarcó que ganar carreras será solamente una parte del objetivo. “Para nosotros, el automovilismo es más que una oportunidad de llevarnos a casa un trofeo de campeonato”, señaló. La Fórmula E funcionará como un banco de pruebas en condiciones extremas para tecnologías que Fortescue pretende utilizar mucho más allá de los circuitos.

“Es una plataforma para desarrollar, probar y perfeccionar las próximas grandes tecnologías que transformarán industrias más allá de las carreras”, completó Pichot. Ahí aparece el punto de conexión entre sus funciones actuales y el automovilismo: la compañía busca acelerar el desarrollo de sistemas eléctricos y de almacenamiento de energía que luego puedan trasladarse a otras actividades.

Y después, quizá. lo traslade a la pantalla en forma de serie… ¿Por qué no?

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