​Nashville SC, el equipo que hizo historia en la MLS y que tiene un argentino clave en el sueño del título 

Mientras gran parte de la atención de la MLS suele concentrarse en equipos repletos de estrellas como Inter Miami o Los Angeles FC, la temporada 2026 tuvo un protagonista inesperado. Nashville SC no solo ganó el Supporters’ Shield, sino que completó la mejor fase regular de la historia de la liga con 77 puntos, un registro que abre un debate: ¿estamos ante uno de los mejores equipos que haya visto la MLS? Cuenta con un argentino clave en el plantel: Cristian Espinoza, quien aportó 4 goles y ¡14 asistencias! La ciudad de la música encontró un ritmo arrollador y contagioso.

Lo más llamativo es que Nashville llegó a la cima sin atajos. Su crecimiento fue progresivo desde su ingreso a la MLS en 2020. Lejos de construir un proyecto basado exclusivamente en grandes nombres o fichajes mediáticos, el club apostó por una identidad clara, una estructura estable y un plantel equilibrado. La continuidad en las decisiones deportivas terminó dando frutos en una temporada que rozó la perfección: 23 victorias, ocho empates y apenas tres derrotas. Además, recibió sólo 25 goles en toda la fase regular, la mejor marca defensiva registrada en la historia de la competencia.

El sistema de Nashville y los que marcan la diferencia

Una de las claves de Six-Strings está en el trabajo de B.J. Callaghan. El entrenador suele utilizar un sistema cercano al 4-2-3-1, aunque con suficiente flexibilidad para transformarse en un 4-4-2 según el desarrollo de los partidos. Su equipo combina orden defensivo, presión agresiva y transiciones rápidas, pero también tiene herramientas para asumir el protagonismo con la pelota. La fortaleza colectiva es evidente, aunque dentro de esa estructura aparecen individualidades determinantes.

La principal sigue siendo Hany Mukhtar. Luego de haber sido MVP de la MLS en 2022, el alemán continúa siendo el cerebro ofensivo del equipo. En el esquema de Callaghan tiene libertad para moverse detrás del centrodelantero, flotando entre líneas y encontrando espacios donde más daño puede hacer. Cuando Nashville modifica el dibujo, Mukhtar incluso puede actuar como segundo atacante, una función que explota su capacidad para asociarse y llegar al área desde atrás. Su influencia va mucho más allá de las estadísticas: es el jugador que conecta todas las piezas del ataque.

Gol vs. Inter Miami (AP) Gol vs. Inter Miami (AP)

Delante suyo aparece otro nombre fundamental. El inglés Sam Surridge atraviesa la mejor etapa de su carrera en Estados Unidos y cerró la temporada regular con 21 goles, alcanzando por segundo año consecutivo la barrera de los 20 tantos. Su doblete ante Cincinnati en la última jornada simbolizó perfectamente la temporada de Nashville: eficacia, contundencia y capacidad para resolver partidos cerrados.

También hay presencia argentina en este proyecto. El extremo Cristian Espinoza, uno de los futbolistas más desequilibrantes que ha tenido la MLS en los últimos años, aporta profundidad, velocidad y calidad en el uno contra uno sobre la banda derecha. Su experiencia en la liga y su capacidad para generar situaciones de peligro complementan a la perfección un ataque que ya tiene en Mukhtar y Surridge a dos figuras de primer nivel. En el cuarto podría estar en Andy Najar, un lateral más extremo que defensor; el arquero Brian Schwake, los volantes Corcoran y Yazbek…

Nashville no se explica solamente por sus nombres ofensivos. La solidez defensiva fue la base de la campaña histórica. El equipo igualó el récord de 17 partidos sin recibir goles en una temporada regular y el arquero Schwake terminó con 16 vallas invictas, empatando una marca individual de la MLS. Detrás de esos números aparece una estructura colectiva muy trabajada, donde todos los futbolistas entienden su rol y los esfuerzos se distribuyen de manera coordinada.

Récords de todo tipo y un sueño

Los récords terminan dimensionando el alcance de la temporada: más puntos que cualquier otro equipo en fase regular, mayor cantidad de victorias en una campaña y la defensa más efectiva que haya registrado la liga. Nashville ya había asegurado el Supporters’ Shield antes de la última fecha, pero aun así siguió ganando hasta cerrar con una ventaja de 13 puntos sobre su perseguidor más cercano, otro ítem inédito para el torneo.

Espinoza y su familia. (Instagram) Espinoza y su familia. (Instagram)

En una MLS cada vez más competitiva y repleta de proyectos ambiciosos, Nashville demuestra que todavía hay espacio para otro camino. El de la paciencia, la planificación y la construcción gradual. Un equipo sin estridencias, pero con una identidad muy marcada, que terminó convirtiéndose en la máquina más eficiente que haya visto la liga norteamericana. Y ahora va por más: trasladar esa superioridad histórica a los playoffs y buscar una MLS Cup que termine de coronar una temporada para el recuerdo.

Por lo pronto, por ser el 1° del Este, en la Ronda al mejor de 3 espera rival, que saldrá de Orlando City (8°) vs. Cincinnati (9°), dos equipos interesantes, uno con Griezmann y Martín Ojeda, el otro con un Evander pura samba. En caso de avanzar a semifinales de Conferencia, ahí podría tocar Chicago Fire (4°) o Charlotte (5°). En la final de Conferencia hay opciones, desde Inter Miami (2°) a New England (3°), Philadelphia (6°) o Columbus Crew (7°).

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