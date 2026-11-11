​Además de Paredes, el otro referente que Boca tiene entre algodones 

“Me gusta, me siento bien. Por suerte, no aparece nada raro, no quiero ni nombrarlo (las lesiones). Me recupero bien y siempre quiero estar a disposición”. La frase se escuchó en los vestuarios del estadio Kempes, en Córdoba, inmediatamente después del partido ante Vélez que le dio a Boca la chance de seguir adelante en la Copa Argentina tras un infartante final y una definición por penales donde él – Lautaro Blanco– había abierto convirtiendo el suyo.

Lautaro Blanco, referente de Boca. (REUTERS/Rodrigo Valle) Lautaro Blanco, referente de Boca. (REUTERS/Rodrigo Valle)

La disposición que siempre mostró el lateral no es simplemente discursiva: sus minutos jugados en lo que va del ciclo de Rodolfo Arruabarrena lo tienen en lo más alto de la participación de todo el plantel. Y así, verlo en la previa al choque contra Banfield -por esa misma competencia- cuidando las cargas y no exigiéndose en la primera práctica de la semana, explica en parte que su 2026 va terminando con la lengua afuera.

Ya a la altura del semestre en la que se expresó así (a comienzos de septiembre) llamaba la atención que el lateral hubiera sido titular en los 13 partidos que llevaba jugados el equipo del Vasco y que sólo hubiera dejado su lugar en un entretiempo de un partido (contra Recoleta como local) en el que el Xeneize tenía superioridad numérica y el DT lo reemplazó por Sebastián Villa.

Semestre intenso

Poco cambió desde ahí, porque Blanco se mantuvo como fija en el 11 salvo en un partido: ante Independiente un par de semanas atrás, justo a la vuelta de Río de Janeiro tras ganarle a Vasco da Gama y una semana antes de jugar contra River, donde volvió a ser titular y sumó los mismos 90 minutos que también jugó contra Defensa y Justicia. Siendo -además- clave en la jugada que le dio el título en el minuto final de descuento.

La realidad de Blanco

En cuanto al hecho de no entrenar a la par del resto de sus compañeros, está claro que no responde a una lesión sino a moderar cargas y apostar a que es mejor que llegue a la competencia más descansado que sobre exigido en un momento tan avanzado del año. También que su influencia en el equipo está en el primer orden: casi unánimemente, Blanco es una de las figuras de Boca.

Ante todo eso, la disyuntiva de cómo proyectar lo que viene puede tener un emparentamiento con el caso de Leandro Paredes. Es decir, que la chance de que se baje del partido en Mendoza sea concreta y que se prefiera dejarlo avanzar en lo físico antes del partido del sábado siguiente, el 21, ante Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana.

La alternativa

La alternativa en su puesto es Malcom Braida, quien en líneas generales cumplió en las pocas ventanas de minutos que Blanco le dejó libre (de los 27 partidos que lleva jugados Boca solamente se perdió minutos equivalentes a dos y medio) y también un jugador especialmente elogiado por el DT en conferencia de prensa cada vez que le toca entrar.

Aunque está claro que no será su voluntad, sino una decisión estratégica en conjunto con todo lo que pase por la cabeza de Arruabarrena y su grupo de trabajo desde ahora y hasta el sábado a la tarde. En lo que respecta a Blanco, si le preguntan lo más probable es que quiera estar presente siempre.

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