​Bombazo en el Mundial Sub 17: Estados Unidos se bajaría del torneo en Qatar por motivos de seguridad 

Bomba en el Mundial Sub 17. A solo ocho días del comienzo de la Copa del Mundo juvenil en Qatar, desde Norteamérica informaron que Estados Unidos se retiraría de la competencia, alegando “motivos de seguridad”. ¿Qué pasó?

Este miércoles, varios medios estadounidenses se hicieron eco de una noticia originalmente informada por el periodista Tom Bogert, especializado en la MLS y la selección. Afirmó que “el USMNT dio de baja al equipo Sub 17 para la Copa del Mundo de Qatar”. Agregó que la decisión fue tomada “por motivos de seguridad con respecto a los conflictos en Medio Oriente”.

Según dio a conocer el portal USA Today, la selección estadounidense informó a los jugadores de la decisión este mismo miércoles 11 de noviembre mediante una carta. “Les escribimos para comunicarles la difícil decisión de cancelar nuestra concentración previa a la Copa del Mundo”, inicia el mensaje.

“Estamos orgullosos de la preparación que han llevado a cabo nuestros jugadores y entrenadores para representar a Estados Unidos en la Copa del Mundo. Lamentablemente, dadas las circunstancias actuales, ​​no nos es posible participar en el torneo. El bienestar de nuestros jugadores y de nuestro personal será siempre nuestra máxima prioridad”, cierra la misiva.

Alex Aldaz, DT de Estados Unidos Sub 17. (Prensa USMNT) Alex Aldaz, DT de Estados Unidos Sub 17. (Prensa USMNT)

Aún no hay comunicaciones oficiales, ni de parte de la FIFA ni del USMNT. De momento, no se consideraría integrar a otra selección en reemplazo de los norteamericanos, que integraban el grupo J junto a Argelia, Chile y Montenegro.

¿Cuáles son las razones de seguridad por las que Estados Unidos no viajaría a Qatar para el Mundial Sub 17?

El pasado 23 de octubre, el Departamento de Estado del país norteamericano emitió una alerta de viaje nivel 3 para quienes se encontraran planeando ir a Qatar, pidiendo que “reconsideren viajar debido al riesgo de conflicto armado”.

Las alertas guardan relación con la tensa situación en Arabia Saudita, luego de ataques con misiles y drones a objetivos estratégicos por parte de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán. En medio de un rebrote del conflicto en Medio Oriente, el gobierno de Estados Unidos retiró al personal diplomático no esencial y familiares de los empleados de la embajada en Arabia.

En ese marco, la selección de Estados Unidos habría tomado la determinación de retirar al equipo Sub 17 de la competencia a disputarse en Qatar, país vecino de los saudíes.

Donald Trump, presidente de EEUU. (Reuters) Donald Trump, presidente de EEUU. (Reuters)

Cuándo comienza el Mundial Sub 17 de Qatar y el formato de competencia

El torneo, que comenzará el 19 de noviembre, contará con la participación de un total de 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia, la competencia se disputará bajo el formato de eliminación directa.

Al igual que en la edición de 2025, los encuentros tendrán lugar en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan, en Doha, mientras que la final se jugará en el Ahmad bin Ali Stadium.

Los 12 grupos del Mundial Sub 17 2026 en Qatar. Los 12 grupos del Mundial Sub 17 2026 en Qatar.

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