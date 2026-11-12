​El día que Troglio eliminó a Boca de la Copa Argentina 

La Copa Argentina acostumbra a sorprender. Será ese hambre de quedar en la historia el que incentiva a más de uno a redoblar esfuerzos para bajar a los equipos denominados grandes. El que ya es un experimentado en la materia es Pedro Troglio, quien este sábado se enfrentará a Boca como entrenador de Banfield con el inquebrantable sueño de meterse en la gran final. Y sabe de grandes golpes…

En 2018, Troglio eliminó a Boca de la Copa Argentina

En aquel entonces, a la cabeza de su querido Gimnasia, pateó el tablero en octavos de final, cuando también le tocó enfrentar al Xeneize. El escenario para aquella histórica jornada para el pueblo tripero fue el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Los de La Plata llegaron a La Docta marcados por un presente irregular desde lo futbolístico y caótico desde lo administrativo (contexto similar al que vive el Taladro actualmente). De hecho, en la Superliga de esa temporada el Lobo terminó en el puesto 23°, pero nunca coqueteó con el descenso.

Por penales, Gimnasia eliminó a Boca de la Copa Argentina. Por penales, Gimnasia eliminó a Boca de la Copa Argentina.

Del otro lado, el vigente biccampeón del fútbol argentino, comandado por Guillermo Barros Schelotto. Curiosamente, todo salió mal para el equipo del mellizo ese 27 de septiembre. Sin ir más lejos, a los 11′ del primer tiempo, Darío Benedetto pidió el cambio por lo que luego derivaría en una distensión en el bíceps femoral derecho y fue reemplazado por Carlos Tevez.

Hurtado fue el verdugo de Boca esa noche

El ordenador armado táctico de Gimnasia le impidió a Boca acercarse al arco que esa noche defendió Alexis Martín Arias. Sin embargo, hubo una modificación que contra todo pronóstico cambió el rumbo del partido y el destino del Lobo en esa Copa: a los 20′ del complemento, Troglio mandó a la cancha a Jan Hurtado, un delantero venezolano de 17 años que apenas había sumado 55′ en el club y que, todavía, no tenía un nombre reconocido.

El chico entró por Mauro Guevgueozian y 20 minutos después, a 1′ del final, l e ganó la posición a Lisandro Magallán -quien no ofreció una gran resistencia- y conectó un buscapié de Horacio Tijanovich que le dio la histórica clasificación a su equipo. Llamativamente, un año después el Xeneize oficializó la llegada de su propio verdugo.

Hurtado marcó el gol del triunfo tripero. Hurtado marcó el gol del triunfo tripero.

La travesía tripera no terminó con el pase a cuartos de final, instancia en la que eliminó a Central Córdoba por penales luego del 1-1 en el tiempo regular. En semifinales, el equipo de Troglio redobló la apuesta y dejó en el camino al River de Marcelo Gallardo, también desde los doce pasos. De esa forma, se convirtió en el primer equipo en vencer a Boca y al Millonario en una misma edición de la Copa Argentina, hito que también alcanzó Patronato en el 2022.

Lamentablemente para el entrenador, la gesta acabó en la gran final. Ante Rosario Central, el Lobo falló en la tanda tras un encuentro con pocas emociones (1-1) y se conformó con el subcampeonato. Ocho años después, Troglio quiere volver a hacer historia y tomarse una revancha personal. Para su fortuna, ya sabe lo que es eliminar al vigente campeón del fútbol argentino.

Troglio quiere hacer historia con Banfield.

Foto: Juano Tesone. Troglio quiere hacer historia con Banfield.Foto: Juano Tesone.

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