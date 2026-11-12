​El llamativo abandono de Zaniolo de la concentración de Italia 

Este miércoles, la Federación Italiana anunció que Nicolò Zaniolo, delantero de Udinese, abandonó la concentración de la selección italiana por motivos personales. En un comunicado publicado en redes sociales, explicó que se debía a razones personales, aunque no dio más especificaciones. ¿Qué pasó?

El delantero explicó en su cuenta de Instagram que fue una decisión extrafutbolística: “Dejar Coverciano no fue fácil, pero tomé esta decisión por razones estrictamente personales”. Además, agregó palabras de agradecimiento: “Vestir la camiseta azzurra siempre es motivo de orgullo. Gracias al entrenador, al cuerpo técnico y a mis compañeros por su cercanía”.

El comunicado del italiano. (@nicolozaniolo) El comunicado del italiano. (@nicolozaniolo)

Y, antes de despedirse, agregó ante rumores malintencionados: “Solo pido que mi esfera privada sea respetada, sin dar crédito a reconstrucciones que no me pertenecen. Llevo esta camiseta en el corazón y continuaré trabajando cada día para volver a vestirla”.

Los números de Zaniolo en Italia

Zaniolo tuvo su debut absoluto en la selección mayor en marzo de 2019. Con tan solo 19 años, el delantero era sensación en el Calcio y en Italia lo veían como una promesa. Formó parte de las eliminatorias para la Eurocopa y de la UEFA Nations League de ese mismo año.

Luego de lastimarse la rodilla, el delantero volvió a participar de un partido con la selección ante Suiza en 2021. Muchas lesiones lo privaron de jugar más partidos para Italia. Su último partido fue en marzo de 2024, en un amistoso ante Ecuador.

En total, con la Azzurra disputó 19 encuentros, en los que anotó dos goles y repartió una sola asistencia. Zaniolo iba a disputar su partido número 20 en esta fecha FIFA, antes de su extraña decisión.

Los rivales de Italia

El conjunto italiano disputará dos partidos de la Nations League en esta fecha FIFA de noviembre. Este jueves 12 de noviembre, jugará ante Francia por la quinta fecha de la fase de grupos. Los galos marchan primeros del grupo A con diez puntos, seguidos por los italianos con siete. Por la última fecha del grupo, enfrentará a Bélgica (seis) para ver quién se mete en los cuartos de final de la Liga A.

El plantel de Italia festejando la Eurocopa 2020, su última gran actuación. (EFE) El plantel de Italia festejando la Eurocopa 2020, su última gran actuación. (EFE)

Con Roberto Mancini, DT campeón de la Eurocopa 2020, la selección italiana buscará revertir el mal momento que atraviesa tras no participar en los últimos tres Mundiales.

​