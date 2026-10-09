​Mourinho apuntó contra la prensa y defendió a Mbappé de las críticas: “Son ridículas” 

José Mourinho salió en defensa de Kylian Mbappé y apuntó contra la prensa española por las críticas al delantero del Real Madrid durante su recuperación de una lesión en la rodilla izquierda. ” ¿Si estas polémicas son exageradas? Son ridículas…“, aseguró el entrenador portugués en conferencia de prensa, antes del partido frente al Villarreal por LaLiga.

La polémica surgió durante el parate de selecciones, la famosa Fecha FIFA, cuando el capitán de Francia decidió realizar parte de su recuperación fuera de Madrid. Su presencia en su país y en Suiza despertó polémicas en redes sociales sobre su compromiso profesional, especialmente después de que circularan imágenes de algunas de sus actividades.

Sin embargo, Mou rechazó las acusaciones y aseguró que el futbolista cumplió con sus obligaciones. Además, cuestionó la repercusión que tuvieron los episodios y explicó qué ocurrió durante los días que el atacante pasó fuera de España.

La defensa de Mourinho a Mbappé y sus críticas a la prensa

Mou explicó cómo fue el proceso de recuperación del francés y aseguró que Mbappé acudió a las instalaciones del Real Madrid para llevar a cabo los estudios médicos correspondientes antes de viajar a su país.

José Mourinho en conferencia de prensa. EFE/ Javier Lizón José Mourinho en conferencia de prensa. EFE/ Javier Lizón

“Mbappé vino, como los demás, a hacerse pruebas para obtener un diagnóstico. Después fue a consultar a su especialista en Francia, porque su rodilla tiene una historia que no se puede ignorar”, señaló el entrenador.

Uno de los episodios que generó mayor repercusión fue su presencia en una supuesta discoteca de París. Sin embargo, Mourinho aclaró: “Los problemas actuales en el fútbol no les bastaban… Así que encontraron la discoteca, que en realidad ni siquiera lo era, porque estaba transformada para un evento privado de la Semana de la Moda“.

La otra situación ocurrió en Suiza, donde Mbappé publicó una imagen mientras andaba en bicicleta. La fotografía provocó nuevas críticas porque el propio entrenador había desaconsejado anteriormente esa actividad debido al riesgo de sufrir accidentes.

Mou también aclaró lo sucedido durante el paso por el país suizo: “Luego la bicicleta en Suiza, que, en realidad, estaba en un hotel de pequeñas casas individuales donde cada casa tenía bicicletas a disposición para ir a las zonas comunes, y se creyeron que estaba haciendo el Tour de Suiza“.

El respaldo de Mourinho a Mbappé y Vinicius antes de un partido clave para el Real Madrid

Ante la posibilidad de que el francés reciba silbidos en el Santiago Bernabéu, Mourinho volvió a apuntar contra la prensa, a la que acusó de tener como “objetivo” poner a los hinchas en contra del delantero.

En ese sentido, el portugués expresó su “esperanza” de que el público del estadio “sea justo” con el atacante. Además, insistió en que el futbolista “no ha faltado a sus obligaciones”, pese a las críticas recibidas.

José también se refirió a la situación de Vinicius y destacó su importancia para el equipo: “Es un chico extraordinario que está trabajando mucho para poder volver”, además, agregó: ” Me hace mal al corazón que la gente no lo esté ayudando. Es un chico que merece ser ayudado“.

Entrenamiento del Real Madrid. EFE/ Javier Lizón Entrenamiento del Real Madrid. EFE/ Javier Lizón

En medio de esta polémica, el conjunto madrileño buscará recuperarse de su última derrota este sábado cuando reciba al Submarino Amarillo desde las 16 (hora argentina), por la octava fecha del campeonato español.

Los Merengues marchan cuartos en LaLiga con 15 puntos, a seis del Barcelona, que lidera con 21 unidades y puntaje perfecto tras siete jornadas. Por eso, necesitan una victoria para recortar distancias en la tabla.

Por su parte, los dirigidos por Hansi Flick enfrentarán al Getafe, con la mirada puesta también en el clásico del próximo 25 de octubre, cuando ambos gigantes españoles se medirán en el Camp Nou.

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