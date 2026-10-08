​Colapinto, antes del GP de Singapur: “Todo es posible” 

Franco Colapinto llegó con confianza a Singapur. De cara al Gran Premio que se correrá este fin de semana, el argentino se ilusiona con sacar un buen resultado junto a Alpine luego de no poder sumar en las últimas dos carreras: “El objetivo es intentar recuperarnos”, empezó indicando.

Por otro lado, la ausencia de puntos que tuvo con la escudería francesa no se la atribuyó al auto, el cual considera que ” últimamente ha sido muy bueno, no es un problema de competitividad del auto. En la última carrera tuvimos la penalización por la unidad de potencia, así que largamos desde el fondo de la parrilla por eso. Pero el ritmo fue muy fuerte durante todo el fin de semana y fuimos rápidos tanto con poca como con mucha carga de combustible“, subrayó.

Por eso, Franco confía en que en el circuito de Marina Bay pueda terminar en los puntos: “Creo que todo es posible. Viendo este año, con la cantidad de cosas que están sucediendo en las carreras y cómo puede cambiar la situación de un fin de semana a otro en términos de los puntos que suma un equipo, nada está terminado hasta que se termina. Hasta la última carrera vamos a seguir luchando por eso”. Incluso, destacó: “Creo que definitivamente tenemos la velocidad para conseguirlo. Así que vamos a intentarlo”.

El argentino habló de la necesidad de recortarle puntos a Racing Bulls (AP Photo/Ng Han Guan). El argentino habló de la necesidad de recortarle puntos a Racing Bulls (AP Photo/Ng Han Guan).

Gran parte de estas declaraciones de Colapinto se dan en un contexto en el que Alpine no sumó, quedando relegado con Racing Bulls en la lucha por ser “la mejor escudería del resto”. Luego de que tanto él como Gasly no terminaran en puestos de puntos en Sepang, el segundo equipo de Red Bull logró sacarles 22 puntos de ventaja en el campeonato de constructores, la distancia más holgada desde que arrancó la temporada. Por todo esto, Fran resaltó que “Singapur es otra oportunidad para intentar sumar puntos. Es importante que estemos por delante de Racing Bulls y necesitamos sumar más que ellos. Tenemos la velocidad para lograrlo y lucharemos por eso”.

Las mejoras que tuvo el auto

Por otro lado, Colapinto valoró las mejoras que tuvo el monoplaza luego del receso, lo que le permitió competir en circuitos donde anteriormente tuvo más dificultades: “Hemos demostrado ser mucho más fuertes en trazados que en el pasado no se adaptaban demasiado bien a nuestro auto”. Por eso, destacó que “dimos algunos buenos pasos después de esta actualización en Zandvoort y Monza. Desde entonces parece que somos mucho más fuertes, así que espero que podamos ser un poco más competitivos en todo tipo de circuitos”.

Incluso, ejemplificó con las últimas carreras que se hicieron en trazados similares al de Marina Bay: “Creo que en este tipo de circuitos en el pasado nunca fuimos realmente competitivos. Este año nos vemos más fuertes. En circuitos como Madrid, incluso Malasia, no teníamos demasiada confianza y demostramos que tenemos mucho ritmo. Mañana (por este viernes) deberíamos ver dónde estamos en la FP1, pero definitivamente creo que no deberíamos estar en una mala posición y espero que podamos luchar por sumar buenos puntos”, cerró un Colapinto que se ilusiona con llevarse porotos de Singapur.

Colapinto valoró las mejoras que tuvo el auto (AP Photo/Ng Han Guan). Colapinto valoró las mejoras que tuvo el auto (AP Photo/Ng Han Guan).

Cuándo corre Colapinto en el Gran Premio de Singapur

La actividad comenzará este viernes a las 5.30 de la mañana de Argentina, cuando se realizará la práctica 1. Luego, a las 9.30, se realizará la clasificación para la carrera sprint. El sábado, a las 6, será el turno de la carrera de velocidad, mientras que a las 10 se realizará la qualy. A las 9 del domingo se correrá la carrera principal.

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