​Corinthians en crisis: séptima derrota seguida, afuera Diniz, cerca del descenso y ¿llega Ramón Díaz? 

Corinthians despidió a Fernando Diniz después de la derrota por 2-1 ante Inter de Porto Alegre, por la fecha 29 del Brasileirao. El entrenador dejó su cargo tras seis meses y siete caídas consecutivas en el campeonato. En medio de la crisis deportiva, Ramón Díaz aparece entre los posibles candidatos para reemplazarlo.

La decisión se conoció pocos minutos después del encuentro disputado en el Beira-Rio. Con este resultado, el Timão quedó en el puesto 16 con 32 puntos, apenas uno por encima de los Colorados, que ocupan la primera posición de la zona de descenso.

El club confirmó la salida del técnico mediante un comunicado oficial, en el que también anunció la desvinculación de su cuerpo técnico. Diniz había asumido en abril, en reemplazo de Dorival Júnior, pero no consiguió sostener los resultados positivos de sus primeros meses.

Los números de Fernando Diniz en Corinthians

Durante su paso por el conjunto paulista, el entrenador dirigió 33 partidos oficiales, con un balance de 13 victorias, ocho empates y 12 derrotas. Su ciclo terminó con un 47,5% de los puntos disponibles.

El rendimiento tuvo una caída importante después del parate por el Mundial. Antes de la interrupción, Corinthians había conseguido nueve triunfos en 16 encuentros, mientras que en los 17 compromisos posteriores apenas logró cuatro victorias.

La última alegría del equipo en el Brasileirao había sido el 9 de agosto, cuando derrotó 2-0 a Red Bull Bragantino. Desde entonces, acumuló derrotas frente a Cruzeiro, Coritiba, Santos, Chapecoense, Flamengo, Fluminense e Inter.

A los problemas en el campeonato se sumaron las eliminaciones en las otras competencias. El Timão quedó afuera de la Copa de Brasil en octavos de final y tambien de la Libertadores en cuartos, después de caer frente a Estudiantes de La Plata por 2-1 en el global.

Partido entre Estudiantes y Corinthians. REUTERS/Jean Carniel Partido entre Estudiantes y Corinthians. REUTERS/Jean Carniel

La derrota que terminó con el ciclo de Diniz y el futuro de Corinthians

El último partido del entrenador comenzó de la peor manera. Inter abrió el marcador con un gol de Vitinho antes del primer minuto y amplió la diferencia en el segundo tiempo mediante Alan Patrick. Corinthians descontó a través de André, pero no le alcanzó para evitar otra derrota.

Después del partido, Marcelo Paz, ejecutivo de fútbol del club, explicó los motivos de la salida: “ Una decisión necesitaba ser tomada, necesitamos un hecho nuevo, necesitamos volver a sumar puntos, ser protagonistas en casa”. Además, reconoció que la responsabilidad por el presente del equipo no recae únicamente sobre el entrenador.

Con la salida de Diniz confirmada, Corinthians comenzó la búsqueda de un reemplazante. La intención de la dirigencia es contar con un nuevo técnico antes del clásico frente a Palmeiras, en un panorama difícil, ya que está programado para este domingo 11 de octubre, por la fecha 30 del Brasileirao.

Entre los candidatos aparece Ramón Díaz, quien ya dirigió al Corinthians entre 2024 y 2025, con 31 victorias en 60 partidos y un título paulista. El argentino, que también logró salvar al equipo del descenso, ya tiene conversaciones para regresar. Su posible vuelta se daría en un momento delicado.

Las posiciones del Brasileirao

​