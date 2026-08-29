​Las Leonas, tricampeonas del mundo: cómo quedó Argentina en la tabla histórica de títulos del Mundial de hockey 

Las Leonas volvieron a subirse a lo más alto del hockey mundial. Después del empate 1-1 ante Países Bajos y la victori a 3-1 en los penales australianos en Amstelveen, Argentina conquistó el Mundial 2026 ysumó la tercera estrella de su historia.

La nueva consagración no sólo amplió uno de los ciclos más exitosos del deporte argentino, sino que también modificó la tabla histórica de campeones de la Copa del Mundo femenina. Con tres títulos, Argentina quedó sola como la segunda selección más ganadora del torneo.

La tabla de todos los titulos

Palmarés histórico Pos. Selección Títulos Años 1 🇳🇱 Países Bajos 9 1974, 1978, 1983, 1986, 1990, 2006, 2014, 2018, 2022 2 🇦🇷 Argentina 3 2002, 2010, 2026 3 🇦🇺 Australia 2 1994, 1998 3 🇩🇪 Alemania Occidental 2 1976, 1981 Argentina, tricampeona: Las Leonas sumaron en 2026 su tercera Copa del Mundo, después de las conquistas de 2002 y 2010.

Las anteriores conquistas habían sido en Perth 2002 y Rosario 2010. Dieciséis años después de aquella vuelta olímpica como local, Las Leonas volvieron a quedarse con el trofeo y dejaron atrás a Australia y Alemania Occidental, que tienen dos campeonatos cada una.

El primer puesto continúa en poder de Países Bajos. Las neerlandesas construyeron una enorme diferencia a lo largo de la historia del torneo y acumulan nueve títulos, obtenidos en 1974, 1978, 1983, 1986, 1990, 2006, 2014, 2018 y 2022.

Argentina aparece ahora inmediatamente detrás con sus coronas de 2002, 2010 y 2026. Australia fue campeona en 1994 y 1998, mientras que Alemania Occidental se consagró en 1976 y 1981.

Así, las 16 ediciones disputadas desde el nacimiento del Mundial femenino en 1974 quedaron repartidas entre apenas cuatro campeones. Países Bajos ganó más de la mitad, pero Argentina se consolidó como su principal perseguidor en el palmarés.

Mundial por Mundial

Todos los campeones 1974 🇳🇱 Países Bajos Mandelieu, Francia 1976 🇩🇪 Alemania Occidental Berlín Occidental 1978 🇳🇱 Países Bajos Madrid, España 1981 🇩🇪 Alemania Occidental Buenos Aires, Argentina 1983 🇳🇱 Países Bajos Kuala Lumpur, Malasia 1986 🇳🇱 Países Bajos Amstelveen, Países Bajos 1990 🇳🇱 Países Bajos Sídney, Australia 1994 🇦🇺 Australia Dublín, Irlanda 1998 🇦🇺 Australia Utrecht, Países Bajos 2002 🇦🇷 Argentina Perth, Australia 2006 🇳🇱 Países Bajos Madrid, España 2010 🇦🇷 Argentina Rosario, Argentina 2014 🇳🇱 Países Bajos La Haya, Países Bajos 2018 🇳🇱 Países Bajos Londres, Inglaterra 2022 🇳🇱 Países Bajos Terrassa / Amstelveen 2026 🇦🇷 Argentina Amstelveen, Países Bajos

Esta vez el festejo fue en territorio neerlandés. Argentina llegó al tramo final en desventaja, encontró el 1-1 a seis minutos del cierre y llevó la definición a los penales australianos. Allí se impuso 3-1 y terminó con la hegemonía del seleccionado que había ganado las tres ediciones anteriores.

Desde Perth hasta Amstelveen, pasando por la inolvidable consagración de Rosario, Las Leonas ya tienen tres Copas del Mundo. Y desde 2026 ocupan en soledad el segundo escalón de la tabla histórica de campeones del hockey femenino.

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