29 agosto, 2026 16:36
Facebook Instagram Youtube X-twitter Whatsapp

​Las Leonas, tricampeonas del mundo: cómo quedó Argentina en la tabla histórica de títulos del Mundial de hockey 

  

Las Leonas volvieron a subirse a lo más alto del hockey mundial. Después del empate 1-1 ante Países Bajos y la victori a 3-1 en los penales australianos en Amstelveen, Argentina conquistó el Mundial 2026 ysumó la tercera estrella de su historia.

La nueva consagración no sólo amplió uno de los ciclos más exitosos del deporte argentino, sino que también modificó la tabla histórica de campeones de la Copa del Mundo femenina. Con tres títulos, Argentina quedó sola como la segunda selección más ganadora del torneo.

La tabla de todos los titulos

Palmarés histórico

Pos. Selección Títulos Años
1 🇳🇱 Países Bajos 9 1974, 1978, 1983, 1986, 1990, 2006, 2014, 2018, 2022
2 🇦🇷 Argentina 3 2002, 2010, 2026
3 🇦🇺 Australia 2 1994, 1998
3 🇩🇪 Alemania Occidental 2 1976, 1981

Argentina, tricampeona: Las Leonas sumaron en 2026 su tercera Copa del Mundo, después de las conquistas de 2002 y 2010.

Las anteriores conquistas habían sido en Perth 2002 y Rosario 2010. Dieciséis años después de aquella vuelta olímpica como local, Las Leonas volvieron a quedarse con el trofeo y dejaron atrás a Australia y Alemania Occidental, que tienen dos campeonatos cada una.

El primer puesto continúa en poder de Países Bajos. Las neerlandesas construyeron una enorme diferencia a lo largo de la historia del torneo y acumulan nueve títulos, obtenidos en 1974, 1978, 1983, 1986, 1990, 2006, 2014, 2018 y 2022.

Argentina aparece ahora inmediatamente detrás con sus coronas de 2002, 2010 y 2026. Australia fue campeona en 1994 y 1998, mientras que Alemania Occidental se consagró en 1976 y 1981.

Así, las 16 ediciones disputadas desde el nacimiento del Mundial femenino en 1974 quedaron repartidas entre apenas cuatro campeones. Países Bajos ganó más de la mitad, pero Argentina se consolidó como su principal perseguidor en el palmarés.

Mundial por Mundial

Todos los campeones

1974

🇳🇱 Países Bajos

Mandelieu, Francia

1976

🇩🇪 Alemania Occidental

Berlín Occidental

1978

🇳🇱 Países Bajos

Madrid, España

1981

🇩🇪 Alemania Occidental

Buenos Aires, Argentina

1983

🇳🇱 Países Bajos

Kuala Lumpur, Malasia

1986

🇳🇱 Países Bajos

Amstelveen, Países Bajos

1990

🇳🇱 Países Bajos

Sídney, Australia

1994

🇦🇺 Australia

Dublín, Irlanda

1998

🇦🇺 Australia

Utrecht, Países Bajos

2002

🇦🇷 Argentina

Perth, Australia

2006

🇳🇱 Países Bajos

Madrid, España

2010

🇦🇷 Argentina

Rosario, Argentina

2014

🇳🇱 Países Bajos

La Haya, Países Bajos

2018

🇳🇱 Países Bajos

Londres, Inglaterra

2022

🇳🇱 Países Bajos

Terrassa / Amstelveen

2026

🇦🇷 Argentina

Amstelveen, Países Bajos

Esta vez el festejo fue en territorio neerlandés. Argentina llegó al tramo final en desventaja, encontró el 1-1 a seis minutos del cierre y llevó la definición a los penales australianos. Allí se impuso 3-1 y terminó con la hegemonía del seleccionado que había ganado las tres ediciones anteriores.

Desde Perth hasta Amstelveen, pasando por la inolvidable consagración de Rosario, Las Leonas ya tienen tres Copas del Mundo. Y desde 2026 ocupan en soledad el segundo escalón de la tabla histórica de campeones del hockey femenino.

   ​  

Compartir:

Podría interesarte...