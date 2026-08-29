​Chacarita cuesta abajo: el campeón de Primera en 1969 coquetea con la B Metro 

Dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Y, habitualmente, la tabla de posiciones también. La realidad es dura para Chacarita: si bien le quedan 27 puntos en juego, a nueve fechas del cierre de la temporada, el Funebrero está en zona de descenso. Bajo el salteño Cerro San Bernardo, este viernes por la noche, el campeón del fútbol argentino en 1969, dio un pasito más al abismo…

Los de San Martín apenas consiguieron un punto en las últimas cinco fechas. La temporada pintó complicada desde el vamos al punto de haberse comido a dos técnicos (Matías Modolo y Cristian Grabinski) y haber tenido que recurrir al Huevo Rondina como reciente salvador. El asunto trascendió lo terrenal. Ahora, Chacarita directamente apeló a la fe y, de la mano de la visita de un pastor, pretendió llevarse desde el NOA un triunfo frente a Gimnasia y Tiro. Miguel Prado, uno de los héroes de la vuelta de Chaca a Primera en el ’99, visitó al plantel para bendecirlo en un nuevo rol. Pero los pingos se ven en la cancha y ni eso sirvió: el Funebrero perdió en la última del partido en Salta y, a falta de resultados que lo pueden complicar aún más, se hunde y va derechito a la Primera B.

Chaca volvió a pecar de ineficaz

Así como le pasó contra Güemes y en tantos otros partidos del campeonato, los de Villa Maipú volvieron a no aprovechar las chances, los momentos. El primer tiempo fue un monólogo. Y aun así tampoco pudo romper el cero. Paradójicamente, lo que les faltó a los de Rondina fue fe. Creérsela y empujarla abajo del arco. Innumerables fueron los desbordes de Mauricio Cuero y de Marito Sanabria. Pero a Domínguez nunca le llegó redonda y el 9 no pesó. Ojo, no fueron todas malas las de los de arriba. Papaleo fue la gran figura de la noche porque en varias ocasiones le negó la apertura del marcador a sus contrarios.

Lo que no tuvo el equipo del Huevo fue lo que sí mostró el de Azconzábal. No se le cayeron las chances del bolsillo ni muchísimo menos. Federico Losas prácticamente no se embarró. Pero los nueves goleadores no perdonan… Lautaro Gordillo vive una de las mejores temporadas de su carrera —si no es la mejor— y la que tuvo la hizo besar la red. Media pelota quedó boyando en el área y el punta salió a gritarlo. No tuvo un buen partido, pero acá se gana con goles y el ex Ferro ya tiene 12 en esta Primera Nacional.

La expulsión de Pantaleone fue el último clavo en el ataúd para la visita. Un equipo que visiblemente ya se había quedado sin nafta en la mitad del complemento quedó liquidado con la temprana ida a las duchas del central. Ahí se replegó por demás, se recostó en campo propio y, por aferrarse al punto, terminó perdiendo todo como gran parte de las veces que sale de su casa. Como visitante, Chaca apenas ganó un partido (1-0 en San Juan a San Martín), empató tres y perdió diez…

Lo que pasó y lo que viene…

El panorama en San Martín es cada vez más fiero. En lo que va del Siglo XXI, apenas jugó siete temporadas en Primera. Dejó la máxima categoría en 2018 y ahora tiene la chance de volver al tercer escalón del fútbol argentino como en 2014, cuando le dijo adiós a la B Metro. El panorama en San Martín es cada vez más fiero. Otra derrota, descenso y se viene el clásico con Atlanta…

-vs Atlanta (L)

-vs Midland (V)

-vs Quilmes (L)

-vs Colegiales (V)

-vs Patronato (L)

-vs Almagro (V)

-vs Deportivo Maipú (L)

-vs Temperley (V)

-vs Chicago (L)

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