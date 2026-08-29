​Debut triunfal de Demichelis en la Bundesliga: 3-0 de su Leipzig al Borussia Monchengladbach 

Martín Demichelis tuvo un debut notable en la Bundesliga este sábado: su Leipzig le ganó 3-0 al Borussia Monchengladbach. Gran estreno para Micho, que se llevó los tres puntos por los goles de Bote Baku, Antonio Nusa y Rocco Reitz.

El primer gol llegó a los 25′, tras una tremenda serie de toques en la que Baku quedó mano a mano con el arquero para definir perfectamente y poner el 1-0.

El segundo tanto cayó a los 49′. Nuevamente, con un juego muy asociativo y de toques cortos, Nusa enfrentó por la banda izquierda a dos rivales y, tras una gambeta, definió con un derechazo bárbaro al ángulo.

El tercero, para sellar la goleada, llegó a los 65′. Reitz presionó en la mitad de la cancha y recuperó la pelota, jugó con un compañero y se mandó con todo hasta el área. Ahí, volvió a recibir el balón y coronó una jugada que comenzó por su intercepción para el 3-0 final.

Demichelis y el abrazo con su cuerpo técnico. (Foto: Reuters) Demichelis y el abrazo con su cuerpo técnico. (Foto: Reuters)

El próximo partido del Leipzig será el sábado 5 de septiembre ante el Werder Bremen (10:30 hora argentina), por la segunda fecha de la Bundesliga.

Cinco días después, el jueves 10/9, Micho y sus dirigidos harán su estreno en la Champions League, con el Como de Nico Paz y Máximo Perrone como primer rival (16:00 hora argentina).

El calendario que le tocó al equipo de Demichelis en la Orejona es bravo. Después del Como, enfrentarán al PSV (13 de octubre), Real Madrid (21 de octubre), Manchester City (4 de noviembre), Lens (24 de noviembre), Manchester United (8 de diciembre), Shaktar Donetsk (20 de enero del 2027) y cerrará ante el Feyenoord en la última fecha (27 de enero).

También debutó Facundo Medina en la Bundesliga

Facundo Medina, defensor subcampeón del mundo con la Selección Argentina, debutó también en la Bundesliga este sábado, aunque no con el mismo resultado que Micho: su equipo, el Bayer Leverkusen, cayó por 3-0 ante el Friburgo. Hizo su ingreso a los 54′ y se llevó una amarilla. Entre sus compañeros, fue titular el también argentino Equi Fernández.

​