​Mitre hizo historia: ascendió a la Liga Argentina y desató la fiesta en Misiones 

Mitre vivió una noche histórica en Misiones. Con el estadio Auriazul colmado, derrotó a El Ceibo en el tercer partido de la serie, logró el ascenso a la Liga Argentina y desató una fiesta ante su gente. Además, el equipo de Matías Martinho se clasificó a la final por el título de la tercera categoría.

Al igual que en el Juego 2, los hinchas misioneros llenaron las tribunas y el local respondió dentro de la cancha. Luego de una primera mitad pareja, Mitre comenzó a imponer sus variantes ofensivas y su fortaleza defensiva para tomar el control del encuentro.

Mitre derrotó a El Ceibo y logró el ascenso a la Liga Argentina.

(Prensa CAB). Mitre derrotó a El Ceibo y logró el ascenso a la Liga Argentina.(Prensa CAB).

Tomás Rossi fue una de las grandes figuras del Auriazul con 24 puntos y una importante presencia en los rebotes ofensivos y defensivos. El ala-pívot fue una descarga constante en ataque para un equipo que marcó diferencias desde lo colectivo.

También aportaron Carlos Benítez, con 15 puntos, José Montero (6) y Luciano Tantos (8), mientras que desde el banco aparecieron Santiago Gattari y Máximo Koziarski, quien convirtió tres triples.

Por el lado de El Ceibo, Gabriel Rojas sostuvo buena parte de las ilusiones cordobesas y terminó como máximo goleador del partido con 28 puntos, aunque su gran actuación individual no alcanzó para frenar a un Mitre superior.

El Auriazul llegó al descanso largo con diez puntos de ventaja (41-31) y en la segunda mitad no aflojó. Sostuvo la diferencia y, con el correr de los minutos, terminó de quebrar a un rival que no encontró respuestas. La brecha final de 24 puntos reflejó el dominio de los misioneros y dio paso al festejo por un ascenso largamente esperado.

Mitre jugará la próxima temporada en la Liga Argentina y ahora irá por más. Tras algunos días de descanso, disputará la gran final por el título de la tercera categoría ante River Plate o Regatas de San Nicolás.

Mitre derrotó de local a El Ceibo y consiguió el ascenso a la Liga Argentina.

(Prensa CAB). Mitre derrotó de local a El Ceibo y consiguió el ascenso a la Liga Argentina.(Prensa CAB).

El Ceibo, en tanto, cerró su participación con la cabeza en alto y recibió el reconocimiento del público local tras una serie en la que demostró su potencial.

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