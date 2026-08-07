​La Mano de Dios y el Gol del Siglo, por millones de dólares: se subasta la pelota con la que Maradona brilló ante Inglaterra 

Los años pasan y la leyenda se agiganta. Siguen apareciendo reliquias de Diego Maradona y de su brillante actuación en el Mundial de México 1986. Luego de 40 años, se volverá a realizar una subasta y el artículo codiciado es la pelota que utilizó para marcar ambos tantos ante Inglaterra: la Mano de Dios y el Gol del Siglo.

El balón, que en su momento fue recuperado por el árbitro tunecino Ali Bin Nasser y posteriormente vendido, estará en plena puja económica en Estados Unidos. Su precio inicial es de 2,5 millones de dólares, aunque se estima que alcanzará los 10 millones de la divisa norteamericana.

Heritage Auctions, ubicada en Texas, es una de las casas de subasta más prestigiosas de Estados Unidos y celebrará su próxima venta de objetos de interés deportivo del 21 al 23 de agosto. Y claro, entre otras publicaciones, esa pelota con la que brilló Diego en el 2-1 a favor contra los británicos en el Azteca acapara toda la atención.

Diego Maradona frente a Inglaterra en México 1986. Diego Maradona frente a Inglaterra en México 1986.

Cabe señalar que la subasta ya comenzó en línea y este viernes, las primeras ofertas elevaron el precio a 2.650.000 dólares. Además del importante monto, el ganador deberá pagar una comisión del 20% a Heritage Auctions, que mantendrá el balón exhibido en su sucursal de Beverly Hills.

El juez Ali Bennaceur fue clave para mantener la pieza. El tunecino, en una carta fechada en 2023, explicó que el protocolo de la FIFA estipulaba que la pelota debía devolverse al árbitro y que el esférico fue el único utilizado durante todo el partido, que no se utilizó ningún otro de repuesto y que lo había conservado durante más de treinta años. En México, le pidió a sus asistentes, Bogdan Dotchev de Bulgaria, Benry Ulloa Morera de Costa Rica e Idrissa Traoré de Mali, que lo firmaran y esos ganchos aún son visibles en el balón, ligeramente desinflado.

Fotografía cedida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que muestra una moneda lanzada con el Gol del Siglo. Fotografía cedida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que muestra una moneda lanzada con el Gol del Siglo.

Bennaceur vendió la pelota en noviembre de 2022, y se reportó que a un precio de poco más de 2,3 millones de euros. Ahora, su nuevo propietario la ha vuelto a poner a la venta y se reforzó la autenticidad a través de la empresa especializada Sports Investors Authentication, que corroboró las mencionadas firmas, la inscripción del partido y los detalles con imágenes de la fecha.

¿Cuánto pagaron por la camiseta que usó Maradona ante los ingleses?

En mayo del 2022, cuando se subastó la camiseta con la que Maradona le convirtió los goles a los ingleses, el monto de la oferta ganadora fue de 7.1 millones de libras esterlinas, lo que al cambio al momento equivalía exactamente a 8.996.040 dólares. En resumen, casi 9 millones de la moneda estadounidense por el objeto (9.3 si le sumamos el 20% de comisión para la empresa de subastas), y mejor ni hacer la cuenta en pesos argentinos…

Esta cifra había marcado la venta más cara de un artículo deportivo en la historia, superando y casi duplicando a lo que se pagó en los Estados Unidos por una camiseta del mítico beisbolista norteamericano Babe Ruth, que se vendió en unos 5 millones de dólares en el 2019. Sin embargo, los 10.1 millones de dólares que se desembolsaron luego por la camiseta que llevó Michael Jordan en el primero de los seis partidos de las finales de 1998 se quedó con el récord.

La camiseta de Argentina que lució Diego Maradona en el partido ante Inglaterra. La camiseta de Argentina que lució Diego Maradona en el partido ante Inglaterra.

​