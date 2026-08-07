​El ex Boca que fue presentado oficialmente en un equipo del fútbol español 

Nicolás Valentini, defensor surgido de Boca, fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Alavés, club que se convertirá en el quinto de su carrera profesional. El pase se cerró de manera definitiva en las últimas horas, ya que la Fiorentina aprovechó la última oferta, y el conjunto español se reforzará en la última línea.

Según informó el club del País Vaco, el zaguero “ya se encuentra en Vitoria-Gasteiz”, la ciudad a la que le pertenece el Alavés. A su vez, se explicó que el futbolista se incorporará durante la mañana del sábado a la pretemporada coordinada por el entrenador Quique Sánchez Flores.

Valentini con la del Alavés (Foto: Prensa Alavés). Valentini con la del Alavés (Foto: Prensa Alavés).

Después de un paso sin partidos oficiales en el conjunto de Florencia y dos préstamos consecutivos en el Hellas Verona, el zaguero de 25 años buscará relanzar su carrera en LaLiga. Tras su presentación, se confirmó que el zurdo de 25 años firmó su contrato por tres años, de manera que el mismo tendrá vigencia hasta el 30 de junio del 2029.

Según trascendió en Italia, la operación se cerró por una cifra que ronda entre los dos y tres millones de euros. Para Valentini la elección final fue el Alavés, pese a que habría tenido ofrecimientos desde Gremio de Porto Alegre, además de haber estado en la mira del Sheffield United de la Segunda División de Inglaterra.

Ex Boca: cómo fue el recorrido de Valentini desde la Ribera hasta el Alavés

La salida de Valentini de Boca estuvo marcada por la polémica. El defensor no llegó a un acuerdo para renovar su contrato, firmó un preacuerdo con la Fiorentina y se marchó libre al fútbol italiano a comienzos de 2025.

Tiempo después, el propio futbolista explicó su versión de los hechos: ” Cobraba 300.000 pesos por mes. Yo siempre estuve predispuesto para renovar, di muchas alternativas. Del otro lado no tenían la misma intención, si no hubiera vuelto a firmar“. A pesar de las diferencias, también dejó en claro su cariño por el club: ” Boca me dio todo, era mi casa, estuve diez años y siempre voy a estar agradecido”.

Nicolás Valentini en su paso por Boca. (EFE) Nicolás Valentini en su paso por Boca. (EFE)

Su último encuentro con la camiseta xeneize fue el 9 de abril de 2024, en el triunfo por 1-0 frente a Sportivo Trinidense por la Copa Sudamericana. En total disputó 47 partidos, convirtió dos goles y levantó la Supercopa Argentina 2023.

De la Fiorentina al Alavés: una nueva oportunidad tras su paso por Hellas Verona

Aunque la Fiorentina apostó por él con un contrato hasta 2029, Valentini nunca llegó a debutar oficialmente con el primer equipo. Su experiencia en Italia transcurrió íntegramente en el Hellas Verona, donde jugó por dos préstamos consecutivos.

En la última temporada disputó 19 partidos y sumó 1.185 minutos, aunque una lesión muscular le hizo perder terreno en el equipo. Además, el Verona no pudo evitar el descenso a la Serie B, lo que terminó acelerando un nuevo cambio de rumbo para el argentino.

Nicolás Valentini durante su presentación (Foto: Prensa Alavés). Nicolás Valentini durante su presentación (Foto: Prensa Alavés).

Ahora, el Alavés confía en las condiciones del ex Boca para fortalecer una defensa que había quedado corta de opciones. Con experiencia en el fútbol argentino, un paso por la Serie A y hasta una convocatoria a la Selección Argentina de Lionel Scaloni en marzo de 2024 para los amistosos ante El Salvador y Costa Rica, Valentini afronta un nuevo desafío con el objetivo de consolidarse en una de las principales ligas de Europa.

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